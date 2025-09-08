Politica Promisiuni de la Donald Trump pentru Republica Moldova







Republica Moldova. Preşedintele SUA a făcut mai multe promisiuni pentru Republica Moldova, principala fiind asigurarea păcii în regiune.

Promisiunile au fost făcute în cadrul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare de către ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski.

Ministerul de Externe de la Chișinău afirmă într-un comunicat de presă că președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Kulminski la Washington. Potrivit comunicatului, Donald Trump a subliniat angajamentul administrației sale de a obține o pace durabilă în regiune, menționând că oprirea războiului rămâne pe agendă.

În cadrul ceremoniei, preşedintele american s-a lăudat că a pus capăt deja la șapte conflicte de lungă durată. Iar acum îşi propune să încheie şi războiul dintre Rusia şi Ucraina. „O Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”, a declarat Trump la întâlnirea cu Kulminski.

Donald Trump i-a mai spus lui Kulminski că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova.

„Liderul de la Casa albă evidențiat soliditatea relației bilaterale de 34 de ani dintre Republica Moldova și Statele Unite, fundamentată pe comerț, investiții, securitate și schimburi culturale.

El a mai subliniat disponibilitatea Statelor Unite de a colabora cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor comune privind securitatea frontierelor, prosperitatea ambelor națiuni și descurajarea organizațiilor criminale transnaționale care afectează Moldova”, se mai arată în comunicat. .

Donald Trump a vorbit şi despre oportunitățile de cooperare odată cu avansarea independenței energetice a Republicii Moldova. Totodată, el a reafirmat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea relațiilor comerciale reciproc avantajoase.

Vlad Kulminski, a transmis mesajul de respect personal din partea președintei Maia Sandu. În cadrul ceremoniei, ambasadorul moldovean a declarat că Republica Moldova îşi păstrează angajamentul pentru păstrarea păcii, ca interes național vital.

Şeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Washington, pe lângă recunoştinţa exprimată, i-a spus lui Donald Trump că este singura persoană capabilă să oprească războiul din Ucraina. Şi că îi apreciază „eforturile consecvente de a aduce pacea în regiune”.