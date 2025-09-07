Economie Reglementările pentru vehicule electrice, anulate în justiție







O curte de apel a SUA a anulat vineri o regulă din epoca administrației Biden care a modificat calculul consumului de combustibil echivalent petrol pentru vehiculele electrice, o victorie pentru 13 procurori generali republicani de stat, care au afirmat că regula a exagerat eficiența vehiculelor electrice.

Curtea de Apel a celui de-al 8-lea Circuit al SUA din St. Louis a declarat că Departamentul Energiei și-a depășit autoritatea prin decizia de a elimina treptat, în perioada 2027-2030, un factor de „conținut de combustibil” care a umflat artificial consumul de combustibil pentru vehiculele electrice, în loc să elimine acest factor.

Scriind în numele unui complet format din trei judecători, judecătorul de circuit Duane Benton a declarat că departamentul nu a furnizat nici o notificare cu privire la gama de alternative pe care le avea în vedere atunci când a solicitat comentarii pentru regula din martie 2024, privându-i pe comentatori de șansa de a oferi „critici informate”.

Echivalența petrolului este utilizată în calcularea măsurii în care producătorii îndeplinesc standardele Departamentului Transporturilor privind consumul mediu de combustibil corporativ (CAFE).

Deși regula finală a fost atenuată față de o propunere anterioară, Departamentul Energiei a declarat că menținerea factorului de conținut de combustibil ar încuraja probabil producția de vehicule electrice pe termen scurt, „accelerând în același timp adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice în Statele Unite în această perioadă crucială”.

Conduse de Iowa, cele 13 state și organizația non-profit American Free Enterprise Chamber of Commerce au declarat că exagerarea eficienței vehiculelor electrice a cauzat daune permițând producătorilor să producă vehicule pe benzină mai puțin eficiente, crescând astfel emisiile de gaze cu efect de seră, și totuși să respecte standardele CAFE.

De asemenea, au spus că încurajarea vânzărilor de vehicule electrice face ca întreținerea drumurilor să fie mai costisitoare, deoarece vehiculele electrice sunt grele și provoacă mai multă uzură.

Nici Departamentul Energiei, nici biroul procurorului general din Iowa, Brenna Bird, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Arkansas, Florida, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Texas și Utah s-au opus, de asemenea, regulii.

Pledoariile orale au avut loc cu cinci zile înainte ca președintele republican Donald Trump să-și înceapă al doilea mandat, în dosarul Iowa și colaboratorii versus Wright și colaboratorii, de la Curtea de Apel a Circuitului 8 al SUA, nr. 24-1721.