BMW iX3. Primele imagini cu noul SUV electric al constructorului germa

BMW a prezentat în premieră mondială cel mai nou model electric al firmei, pe care îl descrie drept un automobil care va schimba regulile din segmentul vehiculelor electrice. Noul model face parte din familia Neue Klasse și va fi fabricat la uzina din Debrecen, Ungaria. „Neue Klasse este cel mai mare proiect de avangardă al nostru și marchează un progres uriaș în ceea ce privește tehnologiile, experiența de condus și designul”, a spus Oliver Zipse, președintele Consiliului de Administrație al BMW AG, în timpul evenimentului de lansare.

BMW a prezentat la Munchen noua generație iX3, varianta complet electrică a celui mai popular SUV din gama sa, X3. Modelul a fost dezvoltat pe o platformă nouă, concepută să aducă o schimbare majoră și să integreze cele mai avansate tehnologii disponibile în prezent.

Noua platformă Neue Klasse are în centru baterii de ultimă generație, dezvoltate de BMW în propriile centre de cercetare. Acestea au fost create pentru a oferi o densitate energetică ridicată și pentru a fi integrate în șasiu într-un mod cât mai eficient.

Toate sistemele de asistență, control și infotainment sunt operate de cele mai performante computere disponibile în prezent în industria auto, pentru a oferi o experiență fără precedent.

În același timp, designul exterior și interior a fost adaptat la nivelul tehnologic actual, combinând elementele clasice cu cele moderne, luminile și liniile aerodinamice fiind parte din acest concept.

„Practic, totul este nou și totuși este mai BMW ca niciodată. Întreaga noastră gamă de produse va beneficia de inovațiile aduse de Neue Klasse - indiferent de tehnologia sistemului de propulsie utilizată”, a spus Oliver Zipse, președintele Consiliului de Administrație al BMW AG, în timpul evenimentului de lansare.

Prima versiune care va intra în producție din această toamnă este BMW iX3 50 xDrive, echipat cu două motoare electrice cu o putere de 345 kW/469 CP și asigură tracțiune integrală. BMW anunță că va urma și o gamă mai variată, inclusiv un model de bază cu preț mai accesibil.

Noul iX3 va fi lansat pe piața europeană în primăvara anului viitor, inclusiv în România, iar în Statele Unite în vara lui 2026. Tot din vara lui 2026 va fi disponibilă și o versiune fabricată la uzina din Shenyang, adaptată pentru piața chineză.