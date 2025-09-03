Economie Piața auto, în declin. Care ar fi cauzele financiare







Specialiștii care analizează piața auto din România spun că aceasta este în declin, unul dintre principalele motive fiind bâlbâiala autorităților legată de programul Rabla. Cel de-al doilea motiv sunt pachetele cu măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan.

Vânzările auto au început să scadă drastic din cauza instabilității fiscale și administrative spun specialiștii. Iar haosul creat din pricina programului Rabla au dus la scăderea încrederii consumatorilor în piața auto și amânarea cumpărării de mașini. Presiunile fiscale și administrative sunt cele care alimentează impredictibilitatea pieței.

Inclusiv scumpirea rovinietei, dar și modificarea accizelor de două ori în același an, îi fac pe oameni să se gândească de două ori la achiziționarea unei mașini. Deja această instabilitate se vede în cifre. Dacă în iunie lucrurile mergeau bine pe vânzările de mașini, lucrurile au început să se schimbe.

Așa se face în primele 7 luni ale acestui an piața a scăzut deja cu 15% față de aceiași perioadă din 2024. Specialiștii mai spun că se simte o reorientare a oamenilor către alte tipuri de mașini, hybridele fiind cele mai dorite. Cu toate acestea, marea problemă rămâne întârzierea programului Rabla.

Aceasta este cea care a afectat încrederea consumatorilor și a blocat deciziile de achiziție. Iar modul în care s-a redus voucherul pentru mașini nu face altceva decât să stimuleze negativ cumpărătorul. Mai ales că orice cost suplimentar pe care trebuie să îl suporte cumpărătorul nu face altceva decât să frâneze vânzările.

Inclusiv faptul că programul a fost amânat cu 24 de ore înainte de a fi pus în aplicare a avut un efect negativ asupra pieței. La toate acestea se adaugă și inflația ridicată, dar și costul mare de creditare de la bănci. Drept urmare la mașinile electrice vânzările au scăzut cu 41% de la începutul anului. La sfârșitul lunii septembrie cei care analizează piața vor avea și mai multe date legat de acest declin.