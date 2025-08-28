Economie Iohannis, somat de ANAF să predea cheile casei și să plătească chiriile neachitate 17 ani







Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o nouă somație de plată din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care i se solicită să predea cheile casei și să achite aproape 1.000.000 de euro, potrivit profit.ro. Suma reprezintă chiriile încasate pe parcursul a 17 ani pentru un imobil din centrul Sibiului, pierdut definitiv în instanță, la care se adaugă penalități și dobânzi.

Clădirea, situată pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, a intrat în posesia familiei Iohannis printr-o moștenire declarată ulterior ilegală de instanțe. Timp de 17 ani, cuplul prezidențial a încasat chirie de la o bancă ce își avea sediul în clădire, suma totală ridicându-se la aproximativ 300.000 de euro. În acea perioadă, fostul președinte nu a achitat impozitele aferente veniturilor obținute din chirie.

Procesul privind legalitatea moștenirii s-a încheiat definitiv în urmă cu trei ani. La momentul respectiv, ANAF nu solicitase desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal, iar cererea ulterioară a fost respinsă pe motiv că termenul legal fusese depășit.

Recent, ANAF a emis o somație de plată prin care cere fostului președinte să achite suma actualizată cu indicele de inflație și dobânzile legale pentru perioada 1999–2015. Agenția și-a înscris, de asemenea, dreptul de proprietate pentru jumătatea de imobil pierdută în instanță, în timp ce cealaltă jumătate face obiectul unui proces separat.

Deși foștii proprietari nu mai dețin efectiv spațiul, solicitarea de eliberare vizează, practic, primirea cheilor de acces, care ar putea depinde de colaborarea proprietarului celeilalte jumătăți, implicat în litigiul aflat încă în instanță.

Conform procedurii fiscale, persoana somată are la dispoziție 15 zile pentru plata voluntară a datoriei, în caz contrar putând fi declanșată executarea silită. ANAF subliniază că natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și valoarea veniturilor sau a bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal. Anterior pronunțării definitive a instanței, Klaus Iohannis declara că va restitui banii imediat ce decizia va fi finală.