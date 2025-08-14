Politica Iohannis, somat de ANAF pentru 1 milion de euro







Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF pentru plata a aproape 1 milion de euro, reprezentând taxele pentru chiriile încasate timp de 17 ani pentru un imobil din Sibiu pierdut definitiv în instanță.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de plată din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care i se solicită să achite aproape 1.000.000 de euro.

Suma reprezintă chiriile încasate pe parcursul a 17 ani pentru un imobil din Sibiu pierdut definitiv în instanță, la care se adaugă penalități și dobânzi.

Imobilul din centrul Sibiului a intrat în posesia familiei Iohannis printr-o moștenire pe care instanțele au declarat-o ulterior ilegală. Timp de 17 ani, fostul cuplu prezidențial a încasat chirie de la o bancă ce își avea sediul în clădire, suma totală ridicându-se la aproximativ 300.000 de euro.

Procesul s-a încheiat în urmă cu trei ani, însă, la acel moment, ANAF nu a solicitat desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal. Cererea a fost depusă ulterior, dar a fost respinsă pe motiv că termenul legal fusese depășit.

Ulterior, Fiscul a deschis o acțiune separată pentru recuperarea banilor, reușind acum să transmită o somație de plată legală. Conform procedurii, persoana somată are 15 zile la dispoziție pentru a achita datoria, în caz contrar putând fi declanșată executarea silită.

Înainte de pronunțarea definitivă a instanței în dosarul privind imobilul, Klaus Iohannis declara public că va restitui banii imediat ce decizia va fi finală. Acum, după somația ANAF, rămâne de văzut dacă fostul președinte își va respecta angajamentul.