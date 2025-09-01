Social S-a stabilit valoarea sprijinului financiar în Programul Rabla 2025







Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că, în septembrie, va fi lansat Programul Rabla destinat persoanelor fizice, iar valoarea tichetelor a fost actualizată. „AFM vine în întâmpinarea celor care îşi doresc autovehicule mai puţin poluante, dar şi în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport”, a afirmat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, potrivit comunicatului AFM.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că, în luna septembrie, urmează să fie lansată sesiunea pentru persoane fizice a Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi.

„În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizaţi, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată şi sesiunea pentru beneficiari - persoane fizice”, a mai anunțat compania.

În contextul adoptării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, privind măsuri pentru gestionarea investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, AFM a anunțat că a fost publicat în consultare publică noul Ghid de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025.

Documentul, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se află în dezbatere și cuprinde actualizări legate de valoarea ecotichetului.

Potrivit propunerilor din Ghid, sprijinul financiar ar urma să fie următorul:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul cu propulsie termică, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat că Programul Rabla este lansat anul acesta în condițiile prevăzute de noua ordonanță, iar calendarul depinde de termenele procedurale stabilite.

„În acelaşi timp, prin reducerea valorii voucherului pentru maşinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situaţiei economice actuale şi permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a mai adăugat acesta.

ANM a anunțat că elaborarea noului Ghid a inclus consultări cu reprezentanții industriei auto, iar măsurile propuse urmăresc să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței.