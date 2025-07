EVZ Special Programul Rabla în impas. Cât de mult este afectată piața auto din România. Video







Pe canalul de YouTube „Hai România” a fost lansat un nou episod al podcastului „Picătura de business”. Discuția a avut în prim-plan industria auto, evoluțiile recente și stadiul actual al programului Rabla. Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, l-a avut ca invitat pe Cristian Prichea, CEO al Maxx Mobility. Este o companie responsabilă de introducerea pe piața românească a brandurilor chinezești Geely și Lynk&Co.

Conversația s-a concentrat pe atuurile automobilelor chinezești, evidențiind prețurile accesibile, echipările moderne și opiniile favorabile venite din partea cumpărătorilor români. Până în prezent, au fost vândute aproximativ 350 de SUV-uri Geely și în jur de 50 de unități Lynk&Co.

În cadrul podcastului, CEO -ul companiei a vorbit despre noile performanțe aduse de cele două branduri chinezești de mașini aduse pe piața românească. De asemenea, acesta a explicat importanța unor programe precum Rabla pentru piața de mașini electrice.

„Toată povestea cu programul Rabla a afectat extraordinar de mult piața auto din România. Rabla pentru persoane fizice ar fi trebuit să înceapă pe 19 iunie. Dar, cu nici 12 ore înainte să înceapă programul, acesta a fost stopat, fără să se dea un orizont de timp sau clarificări în legătură cu momentul în care va începe sau dacă va mai începe. Explicația a fost că trebuie să existe un nou Guvern în funcție care să poată aproba un astfel de program, chiar dacă el cumva a fost aprobat.

Programul este inițiat pe o perioadă de 5 ani de zile, nu este în fiecare an. Bugetul fusese deja aprobat. 2025 a fost primul an din următorul ciclu, programul ar fi fost 2025-2030. În ultimele 2 luni de zile, nu prea au fost multe declarații în sensul acesta. Recent, am citit în presă o declarație venită din partea noului ministru, care spunea că bugetul va fi micșorat, undeva la 200 de milioane de lei. De asemenea, încă nu s-a stabilit schema după care vor fi acordate voucherele. În momentul de față, este este totul în stand-by”, spune el.

Cristian a explicat că toate aceste schimbări au afectat puternic piața. „Acest lucru afectează extraordinar piața auto din România. Dacă ne uităm pe cifre, în primele șase luni ale anului, vedem o scădere masivă a industriei față de acele 6 luni din anul precedent. Este o scădere de aproximativ 23%. Dar cel mai mare influențator al industriei este programul Rabla. Ne dăm seama de asta doar dacă ne uităm la mașinile electrice, care sunt în picaj total. În momentul de față, avem o scădere de 45 %”, explică specialistul.

Invitatul a precizat că vânzările de mașini electrice au scăzut considerabil în acest an. Un motiv al acestei descreșteri, pe lângă incertitudinea politică și lipsa sprijinului prin programul Rabla, ar fi temerile oamenilor. „Există într-adevăr o anxietate în momentul de față care este dată de infrastructură. Cumpăr o mașină electrică, toate bune și frumoase, beneficiez sau nu de programul Rabla, dar ce fac eu mai departe? Unde o încarc dacă stau la bloc? Ce se întâmplă cu această mașină dacă vreau să merg în vacanță în Grecia? Trebuie să-mi aloc mai mult timp sau să-mi fac traseul în funcție de stațiile de încărcare.

Nu avem destule stații de încărcare în România. Aici ar trebui lucrat extraordinar de mult. Poate inclusiv statul se gândește să sprijine achiziția de mașini noi electrice prin programe cum ar fi Rabla, dar să susțină și companiile care lucrează la dezvoltarea infrastructurii de încărcare, respectiv stațiile de încărcare. Una fără alta nu au cum să funcționeze”, spune Cristian.

Cristian Prichea a explicat că programul Rabla reprezintă un factor care a influențat puternic decizia de cumpărare pe piața mașinilor electrice din România. „Programul Rabla influențează. Acesta este și motivul pentru care s-au stopat vânzările pe mașini electrice. Impactul a fost destul de mare. Toți dealerii din piață și-au făcut stocuri masive atât pentru termice, cât și pentru electrice. Tocmai pentru că, pe baza experienței anterioare a programului Rabla, când acesta devine disponibil, clienții își achiziționează o mașină electrică. Uitându-ne la declarațiile doamnei ministru eu cred că o să înceapă programul. Doar că într-adevăr, bugetul va fi redus și cel mai probabil se va reduce și valoare ecotichetelor pentru mașinile electrice”, precizează acesta.

Potrivit invitatului, România este o țară care se află în acest moment în perioada de tranziție către mobilitatea electrică. „Eu cred că suntem într-o perioadă de tranziție în momentul de față. Există un apetit crescut al consumatorului din România către green technology. Vedem ce se întâmplă și cu panourile solare sau stațiile de încărcare. Vedem evoluția chiar dacă pe o anumită perioadă de timp vorbim de scăderi. Dacă ne uităm în ultimii 10 ani de zile, vedem o evoluție pozitivă a vânzărilor de mașini electrice. Eu zic că mai avem de lucrat, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Viitorul este electric, deși acum vorbim de un mix. După 2035, totul va fi în preponderent electric”, explică Cristian Prichea.

