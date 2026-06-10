Ministerul Mediului a publicat miercuri în dezbatere publică ghidul Programului Rabla 2026, care prevede noi condiții pentru acordarea finanțării și un buget majorat la 300 de milioane de lei. Printre modificările propuse se numără criterii privind originea vehiculelor eligibile și valori actualizate ale ecotichetelor pentru cumpărătorii de mașini noi.

Ministerul Mediului a anunțat detaliile noului Program Rabla, odată cu publicarea ghidului de finanțare în dezbatere publică. Potrivit instituției, programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare decât cel alocat în 2025.

Noile reguli stabilesc categoriile de vehicule care pot fi achiziționate prin program și condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de sprijin financiar.

Conform proiectului, vor putea fi finanțate autoturisme, autoutilitare ușoare, autospeciale, autospecializate ușoare și motociclete electrice care utilizează sisteme de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Ministerul Mediului a anunțat că vehiculele eligibile trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state integrate în lanțurile industriale ale pieței europene.

„Una dintre noutăţile programului din acest an este reprezentată de faptul că autovehiculele eligibile în program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau în state care fac parte din lanţurile industriale integrate ale pieţei europene, în baza acordurilor de asociere, uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană şi pentru care există reguli de origine preferenţială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Confederaţia Elveţiană, Republica Turcia şi Regatul Maroc”, anunţă Ministerul Mediului.

Pentru a fi eligibile, autovehiculele nu trebuie să fi fost înmatriculate anterior. Totodată, valoarea de achiziție nu poate depăși 70.000 de euro, TVA inclus. În cazul vehiculelor plug-in hybrid, acestea trebuie să genereze mai puțin de 80 g CO₂/km în sistemul WLTP.

Ghidul propus stabilește și valorile ecotichetelor care vor putea fi acordate prin Programul Rabla 2026. Pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, sprijinul financiar este de 18.500 de lei.

Ecotichetul este de 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică și de 12.000 de lei pentru un autovehicul cu sistem de propulsie hibrid. Pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, precum și pentru motociclete, valoarea ecotichetului este de 10.000 de lei.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți că ghidul programului urmează să fie publicat și a explicat una dintre principalele modificări incluse în document.

Buzoianu a afirmat că a fost introdus criteriul potrivit căruia orice mașină fabricată în Uniunea Europeană poate beneficia de finanțare prin Programul Rabla.

Ministrul a declarat, de asemenea, că bugetul programului a fost majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei peste nivelul alocat anul trecut.