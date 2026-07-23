Președintele Bienalei de la Veneția, Pietrangelo Buttafuoco, a criticat retragerea unui grant european de două milioane de euro, decisă după revenirea Rusiei la expoziția de artă din 2026, și a susținut că măsura are la bază motive politice, nu juridice sau culturale, potrivit Reuters.

Pietrangelo Buttafuoco a reacționat după ce Uniunea Europeană a retras finanțarea acordată Bienalei de la Veneția, pe fondul participării Rusiei la ediția din acest an a expoziției de artă. Președintele instituției a declarat că decizia are un caracter politic și a respins ideea că măsura ar putea fi justificată prin argumente juridice sau culturale.

Buttafuoco a susținut că instituția pe care o conduce trebuie să își păstreze libertatea în alegerea proiectelor și artiștilor incluși în evenimentele sale internaționale.

„Uniunea Europeană a fost un partener de drum alături de care am parcurs o etapă a călătoriei și care acum se desparte de noi din motive pur politice, în niciun caz juridice și cu atât mai puțin culturale. Suntem chemați aici să desfășurăm cercetări internaționale în domeniul artelor și să răspundem exigențelor acestora. În caz contrar, am trăda principiile autonomiei, libertății de exprimare, cercetării, creativității și imaginației care definesc această instituție de 131 de ani”, a declarat oficialul, citat de Reuters.

Declarațiile au fost făcute în timpul prezentării ediției din 2026 a Festivalului de Film de la Veneția.

Comisia Europeană a anunțat retragerea finanțării după ce Rusia a revenit la expoziția de artă organizată în cadrul Bienalei de la Veneția.

Este prima participare a Rusiei la eveniment după invadarea Ucrainei, în 2022.

Executivul european a argumentat că banii proveniți din bugetul Uniunii Europene trebuie să fie direcționați către inițiative care promovează democrația și libertatea.

Comisia Europeană consideră că Rusia nu reprezintă în prezent aceste valori, motiv pentru care finanțarea acordată instituției italiene a fost retrasă.

Decizia a fost luată miercuri de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură. În urma măsurii, Bienala de la Veneția pierde un grant în valoare de două milioane de euro.

Fondurile urmau să fie folosite pentru finanțarea activităților desfășurate de instituție până în anul 2028.