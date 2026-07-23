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Oficialii UE, acord legat de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Grecia a renunțat la condițiile impuse inițial

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Oficialii UE, acord legat de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Grecia a renunțat la condițiile impuse inițialUrsula von der Leyen / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns joi la un acord politic privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Grecia a renunțat la obiecțiile formulate în timpul negocierilor, potrivit Reuters.

Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost deblocat

Potrivit unor diplomați europeni, pachetul de sancțiuni prevede înghețarea, pentru o perioadă de 12 luni, a plafonului de preț aplicat petrolului rusesc.

Documentul conține și o derogare valabilă timp de un an, care permite transferul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către state terțe, cu posibilitatea prelungirii automate a măsurii.

Petrol - Rusia

Petrol. Sursa foto: Freepik

Grecia a renunțat la condițiile impuse după un șir de negocieri

Acordul a fost posibil după ce Grecia și-a retras opoziția față de adoptarea noilor sancțiuni. Anterior, Atena solicitase garanții că modificările privind plafonul de preț al petrolului rusesc nu vor afecta competitivitatea flotei comerciale elene și interesele sectorului maritim.

„Statele membre au dat dovadă de solidaritate față de Grecia și este de așteptat ca Grecia să procedeze la fel în viitor”, a declarat unul dintre diplomații europeni.

Procedura de adoptare va continua în cursul zilei

După obținerea compromisului politic, instituțiile europene vor finaliza aspectele tehnice ale noului pachet de sancțiuni.

Potrivit surselor diplomatice, procedura scrisă necesară pentru adoptarea oficială a măsurilor urmează să fie lansată în cursul după-amiezii de joi.

Ursula von der Leyen, despre pachetul de sancțiuni

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul politic privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene pentru rolul avut în facilitarea negocierilor.

Șefa Executivului european a prezentat principalele măsuri incluse în noul pachet de sancțiuni.

„Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista noastră de interzicere a tranzacţiilor. De asemenea, firme de criptomonede şi platforme de tranzacţii petroliere”, a scris aceasta pe X.

Alte măsuri pregătite

Von der Leyen a adăugat că Uniunea Europeană va menține timp de un an plafonul de preț aplicat petrolului rusesc, măsură despre care spune că urmărește limitarea veniturilor Moscovei.

„Îngheţăm ajustarea plafonului preţului petrolului timp de un an, astfel încât maşina de război rusească să nu beneficieze de şocurile pieţei”, a adăugat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a anunțat și noi măsuri care vizează navele asociate flotei comerciale folosite de Rusia pentru ocolirea sancțiunilor, precum și restricții privind accesul combatanților ruși în Uniunea Europeană.

„Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota din umbră a Rusiei. Şi am făcut un pas important spre interzicerea oficială a intrării combatanţilor ruşi în UE”, a mai declarat şefa Comisiei Europene.

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