Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri pentru a încerca să ajungă la un acord asupra celui de-al 21-lea pachet sancțiuni împotriva Rusiei, pregătit ca răspuns la războiul declanșat de Moscova în Ucraina. Negocierile de la Bruxelles sunt îngreunate de poziția Greciei, care cere modificarea unor măsuri privind transportul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc, potrivit Reuters.

Noul pachet de sancțiuni urmărește să crească presiunea asupra economiei ruse, în special asupra sistemului bancar. Totuși, Grecia se opune restricțiilor propuse pentru transferul de GNL rusesc.

Autoritățile elene susțin că interzicerea acestor transferuri nu ar reduce veniturile Rusiei, ci ar determina doar mutarea operațiunilor către companii din afara Uniunii Europene.

Grecia este unul dintre cei mai mari transportatori de GNL din lume și deține o poziție importantă pe piața europeană, concurând cu operatori din Japonia, China și Statele Unite.

Diplomații europeni sperau că negocierile vor avansa mai ușor după ce Ungaria nu a mai blocat acest dosar. Cu toate acestea, diferențele de opinie dintre statele membre au reapărut, iar Comisia Europeană încearcă să limiteze în continuare sursele de venit ale Rusiei din sectorul energetic.

O parte importantă a noului pachet de sancțiuni este dedicată sistemului financiar al Rusiei. După excluderea principalelor bănci rusești din sistemul SWIFT în 2022, numeroase companii au continuat să efectueze plăți prin instituții financiare mai mici sau prin intermediul rețelelor de criptomonede.

Potrivit sursei, noul pachet include aproximativ 215 persoane și entități, dintre care 94 sunt instituții financiare. Aproape 90 dintre acestea sunt bănci, ceea ce ar ridica la peste 100 numărul total al instituțiilor bancare rusești sancționate de Uniunea Europeană.

Un raport al serviciului european de informații, consultat de Reuters, arată că Rusia s-ar putea confrunta cu o criză bancară severă, iar noile sancțiuni ar putea accentua presiunea asupra economiei.

Autoritățile de la Moscova resping însă aceste evaluări și susțin că economia rusă poate face față măsurilor impuse de Occident.

Statele membre discută și despre plafonul pentru petrolul rusesc

Pe lângă măsurile financiare, Comisia Europeană propune menținerea, pentru încă șase luni, a plafonului de 44,10 dolari pe baril pentru petrolul rusesc.

Acest nivel a fost stabilit după reducerea plafonului de la 60 de dolari și urma să fie reanalizat în această perioadă. Statele membre au decis însă, săptămâna trecută, să amâne discuția până la 23 iulie, în speranța că întregul pachet de sancțiuni va putea fi aprobat.

Oficialii europeni avertizează că o eventuală majorare a plafonului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ar putea aduce venituri suplimentare Rusiei și ar diminua eficiența sancțiunilor economice.