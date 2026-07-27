Efectele indisponibilității sistemelor ANCPI depășesc cu mult activitatea instituției. Peste 10.000 de profesioniști și sute de firme care activează în domeniul cadastrului, topografiei și geodeziei se confruntă cu dificultăți economice majore ca urmare a indisponibilității sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru firmele și persoanele autorizate din domeniu, fiecare zi de blocaj înseamnă lucrări care nu pot fi documentate complet, depuse, recepționate și finalizate, contracte care nu pot fi închise, facturi care nu pot fi emise sau încasate și termene care nu pot fi respectate.

În aceste condiții, firmele riscă să piardă contracte, finanțări și proiecte, iar unele investiții pot fi întârziate sau chiar oprite. Consecințele economice sunt grave, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care continuă să suporte salarii, taxe, chirii, utilități, rate pentru echipamente și celelalte costuri de funcționare, fără a-și putea încasa lucrările executate.

Prelungirea acestei situații poate conduce la reducerea activității, pierderea locurilor de muncă, acumularea unor datorii și dificultăți serioase în menținerea afacerilor.

Funcționarea sistemelor informatice ale ANCPI reprezintă o infrastructură critică pentru circuitul juridic și economic al proprietăților din România. De disponibilitatea acestora depind înregistrarea și publicitatea drepturilor reale, tranzacțiile imobiliare, activitatea notarilor și a instituțiilor de credit, precum și implementarea proiectelor de investiții.

Blocarea acestor sisteme afectează funcționarea unui întreg ecosistem profesional și economic: activitatea specialiștilor în cadastru, tranzacțiile imobiliare, proiectele de construcții, investițiile în infrastructură și proiectele finanțate din fonduri publice sau europene.

Prelungirea acestei situații produce întârzieri în lanț, generează costuri suplimentare și creează riscul apariției unui blocaj administrativ de durată, determinat de acumularea documentațiilor care nu pot fi procesate.

În această perioadă, geodezii își continuă activitatea profesională în toate etapele care pot fi realizate independent de sistemele ANCPI - continuă să primească solicitări, să efectueze măsurători în teren, să realizeze verificări și să prelucreze date.

Beneficiarii se pot adresa în continuare geodezilor, iar lucrările tehnice pot fi începute și pregătite până la etapa în care devine necesar accesul la datele și sistemele ANCPI.

Pentru limitarea impactului economic al blocajului și reluarea în condiții normale a activității, Colegiul Geodezilor din România solicită ANCPI și autorităților competente adoptarea de urgență a următoarelor măsuri:

Asigurarea unui mecanism temporar de acces la date , prin intermediul oficiilor teritoriale, pentru pregătirea și continuarea lucrărilor de specialitate până la repunerea în funcțiune a sistemelor informatice.

, prin intermediul oficiilor teritoriale, pentru pregătirea și continuarea lucrărilor de specialitate până la repunerea în funcțiune a sistemelor informatice. Redistribuirea documentațiilor între oficiile teritoriale , în funcție de capacitatea de procesare disponibilă, pentru reducerea întârzierilor și evitarea blocajelor după reluarea activității.

, în funcție de capacitatea de procesare disponibilă, pentru reducerea întârzierilor și evitarea blocajelor după reluarea activității. Prioritizarea transparentă a lucrărilor cu impact economic major , în special a celor aferente tranzacțiilor imobiliare, proiectelor de investiții și finanțărilor cu termene limită.

, în special a celor aferente tranzacțiilor imobiliare, proiectelor de investiții și finanțărilor cu termene limită. Protejarea profesioniștilor și a beneficiarilor împotriva penalităților generate exclusiv de indisponibilitatea sistemelor ANCPI, inclusiv prin prelungirea termenelor administrative și contractuale afectate.

împotriva penalităților generate exclusiv de indisponibilitatea sistemelor ANCPI, inclusiv prin prelungirea termenelor administrative și contractuale afectate. Adoptarea unor măsuri fiscale și economice temporare, care să permită amânarea fără penalități a obligațiilor fiscale și protejarea contractelor și finanțărilor aflate în derulare.

Este nevoie de o intervenție imediată

Colegiul Geodezilor din România solicită organizarea, în regim de urgență, a unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ANCPI și ai autorităților competente pentru stabilirea unui plan de măsuri și a unui calendar clar de reluare a activității.