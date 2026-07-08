În contextul unei piețe imobiliare tensionate, tot mai mulți români descoperă că închirierea unui apartament implică mult mai multe cheltuieli decât chiria afișată în anunț.

Deși prețul lunar pare rezonabil, costurile ascunse pot crește semnificativ cheltuielile lunare și pot transforma un buget echilibrat într-unul sufocant.

Potrivit experților din piața imobiliară, costul real al unei închirieri este cu 15-40% mai mare decât chiria anunțată.

Printre cele mai frecvente costuri ascunse se numără garanția (de obicei echivalentul a 1-2 chirii), comisionul agenției (care poate ajunge la 100% din chiria lunară) și taxele de administrare a blocului, care variază între 50 și 150 de lei pe lună.

Utilitățile reprezintă o altă surpriză neplăcută. În blocurile cu încălzire centralizată, factura de iarnă poate depăși ușor 500-700 de lei, în special în apartamentele mai vechi.

De asemenea, lipsa contoarelor individuale pentru apă caldă duce adesea la plăți exagerate. La acestea se adaugă internetul, cablul TV, fondul de reparații și eventualele reparații minore pe care proprietarii le transferă frecvent asupra chiriașilor.

„Mulți chiriași semnează contractul atrași de prețul chiriei și descoperă abia ulterior că întreținerea, utilitățile și diverse taxe duc costul total cu câteva sute de lei peste așteptări”, explică agenții imobiliari.

La mutarea în apartament, chiriașii pot fi surprinși și de cerințe suplimentare, precum curățenia profesională la predare sau revopsirea pereților. De asemenea, prezența animalelor de companie poate atrage taxe extra sau o garanție majorată.

Specialiștii recomandă potențialilor chiriași să ceară înainte de semnarea contractului o listă completă a tuturor cheltuielilor lunare și să insiste ca acestea să fie menționate explicit în contract. Un proces-verbal de predare-primire detaliat, însoțit de fotografii, poate proteja ambii parteneri de dispute ulterioare.

Într-o piață în care cererea depășește frecvent oferta, informarea corectă rămâne cea mai bună armă a chiriașului. O analiză atentă a costurilor reale înainte de semnarea contractului poate face diferența între o închiriere convenabilă și o decizie financiară costisitoare pe termen lung.