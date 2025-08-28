Social Cea mai mică factură de întreținere în București, la trei camere, 1000 de lei







Întreținerea locuințelor din București va atinge recorduri uriașe în această iarnă, iar bucureștenii ar trebui să se pregătească de facturi cu prețuri uriașe, avertizează experții. Radu Opaina, fost director RADET și specialist în proprietate comună, estimează că apartamentele de trei camere vor ajunge la facturi lunare de până la 1.000 de lei încă din luna noiembrie, ca urmare a creșterilor puternice la energie, apă și alte servicii asociate, potrivit Mediafax.

Întreținerea apartamentelor din Capitală înregistrează creșteri semnificative, pe fondul unei situații economice tensionate și al majorării costurilor la utilități. Opaina explică că scumpirile se resimt peste tot:

„Totul s-a scumpit – apă rece, energie electrică, gunoi, plus TVA. În aceste condiții, listele de întreținere vor atinge nivelul de 1.000 de lei.”, a declarat acesta.

Pentru apartamentele de trei camere, pragul de 1.000 de lei lunar va fi atins înainte de sezonul rece propriu-zis, ceea ce pune presiune pe bugetele familiilor. Mulți locatari își vor ajusta cheltuielile zilnice, iar Opaina preconizează „reacții naturale ale oamenilor: vor închide tot ce se poate închide și vor pune mai multe haine peste ei pentru a economisi energie.”

Pe lângă scumpirea energiei și a apei, întreținerea include și alte costuri obligatorii: colectarea gunoiului, mentenanța spațiilor comune și servicii de reparații. Datele disponibile indică faptul că pentru un bloc mediu din Capitală, factura medie de întreținere poate crește între 20% și 30% față de anul precedent.

Specialistul Radu Opaina avertizează că situația se va agrava pe măsură ce sezonul rece înaintează. „E greu să-mi imaginez cât de cât cum va arăta tabloul general al situației la finele lui noiembrie sau la început de decembrie, dacă acum, la finele verii, este atât de sumbru. Nu avem niciun indiciu care să ne ofere o brumă de speranță. Nu-mi amintesc să ne mai fi confruntat vreodată cu o situație la fel de grea.”

Opaina se declară pesimist și spune că românii vor fi nevoiți să facă econonimii, să închidă căldura și „ să intre în hibernare”.

Unele asociații de proprietari au început deja să discute posibilitatea ajustării fondurilor pentru reparații sau aplicarea unor programe de eficiență energetică, dar acestea nu compensează integral creșterea costurilor.