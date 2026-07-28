Ce trebuie să știi dacă ai un câine în apartament

Mirosul de câine din apartament apare de obicei din mai multe surse, nu doar de la micul patruped, ci și de la obiectele pe care acesta le folosește zilnic. Din acest motiv, soluția eficientă nu este una singură, ci un ansamblu de reguli care țin de igienă, curățenie și aerisire constantă a locuinței.

Un rol important îl are igiena câinelui, deoarece blana poate reține mirosuri, praf și impurități din exterior. Băile făcute la intervale potrivite, în funcție de tipul de blană și de activitatea zilnică a animalului, ajută la menținerea unui miros mai curat și mai plăcut în casă, fără a afecta pielea dacă sunt realizate corect.

La fel de importantă este și perierea frecventă, care reduce acumularea de păr și murdărie.

Culcușul, păturile, pernele sau orice alt obiect pe care câinele îl folosește în mod constant pot reține rapid mirosuri neplăcute, mai ales dacă nu sunt spălate regulat. Acestea trebuie curățate periodic pentru a evita acumularea bacteriilor și a mirosurilor persistente.

În situația în care animalul doarme pe canapea sau are acces în pat, și textilele din aceste zone trebuie întreținute mai des, deoarece absorb foarte ușor mirosurile.

Curățenia generală din casă influențează direct intensitatea mirosului de animale. Aspirarea frecventă a covoarelor și a tapițeriilor ajută la îndepărtarea părului și a particulelor care pot menține mirosul în aer, iar ștergerea suprafețelor dure precum gresia sau faianța este la fel de importantă, mai ales în zonele în care câinele mănâncă sau bea apă. În timp, lipsa acestei rutine duce la impregnarea mirosului în mobilier și textile.

Pentru zonele în care mirosul persistă, bicarbonatul de sodiu poate fi o soluție simplă și eficientă, deoarece absoarbe mirosurile neplăcute atunci când este lăsat să acționeze pe suprafețe textile înainte de aspirare. De asemenea, o soluție formată din apă și oțet poate fi folosită pentru curățarea diverselor suprafețe din locuință, contribuind la neutralizarea mirosurilor și la igienizarea generală a spațiului.

Un purificator de aer poate face o diferență vizibilă în locuințele în care există animale, deoarece ajută la filtrarea particulelor fine și a mirosurilor persistente din aer. În completare, curățarea periodică a covoarelor și canapelelor cu abur poate elimina bacteriile acumulate în profunzime și poate reduce semnificativ mirosul neplăcut.

Aerisirea locuinței rămâne una dintre cele mai simple și eficiente metode de a menține un aer curat, deoarece permite eliminarea mirosurilor stagnante și reîmprospătarea întregului spațiu. Deschiderea ferestrelor de mai multe ori pe zi ajută la evitarea impregnării mirosului în textile și mobilier.

Mirosul de pisică din locuință apare în special din litieră, dar și din zonele în care animalul își petrece timpul sau marchează spațiul. Menținerea unui miros plăcut în casă depinde în mare parte de igiena zilnică a litierei și de curățenia constantă a întregii locuințe.

Litiera trebuie curățată zilnic, deoarece acumularea de urină și fecale duce rapid la apariția unui miros puternic. Este recomandat ca resturile să fie îndepărtate imediat, iar nisipul să fie complet schimbat la intervale regulate, în funcție de tipul folosit și de numărul de pisici din casă. Spălarea litierei cu apă caldă și un detergent blând ajută la eliminarea bacteriilor și a mirosurilor care se impregnează în plastic.

Tipul de nisip folosit în litieră influențează direct nivelul mirosului din apartament. Nisipul aglomerant sau cel cu absorbție ridicată ajută la reținerea mai eficientă a umezelii și a mirosurilor, reducând disconfortul din locuință. În plus, unele variante au parfumuri ușoare care pot contribui la menținerea unui aer mai curat, fără a deranja pisica.

Locul în care este așezată litiera contează foarte mult, deoarece un spațiu slab aerisit poate amplifica mirosurile neplăcute. Ideal este ca aceasta să fie plasată într-o zonă ușor ventilată, dar liniștită, unde pisica se simte în siguranță. Evitarea spațiilor foarte mici sau închise ajută la reducerea acumulării de miros.

Pisicile pot lăsa mirosuri și pe canapele, covoare sau alte suprafețe textile, mai ales dacă petrec mult timp în aceleași locuri. Aspirarea regulată și curățarea periodică a acestor zone ajută la menținerea unui mediu mai curat. În cazul mirosurilor persistente, bicarbonatul de sodiu poate fi presărat pe textile, lăsat să acționeze și apoi aspirat.