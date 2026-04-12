Cum au reușit proprietarii de pisici din Japonia să-și hrănească felinele mofturoase. Metoda a devenit un trend

Un studiu din Japonia a dus la apariția unui obicei în rândul proprietarilor de pisici, care au început să încălzească hrana pentru a le determina să mănânce tot din bol, potrivit Nexta.

Totul a pornit de la un studiu realizat de oameni de știință japonezi, care au analizat comportamentul pisicilor în timpul hrănirii. Cercetătorii au încercat să explice motivul pentru care acestea lasă frecvent mâncarea neconsumată.

În urma concluziilor, mai mulți utilizatori au spus că au testat o soluție simplă, inspirată de recomandările cercetătorilor. Aceștia au început să încălzească porțiile oferite pisicilor mofturoase, înainte de a le pune în bol. După aplicarea metodei, felinele au mâncat complet conținutul bolului.

„Sperăm ca studiul nostru să ajute pisicile care au dificultăți în a se hrăni să-și îmbunătățească atât pofta de mâncare, cât și cantitatea de hrană consumată”, a declarat Masao Miyazaki, profesor la Universitatea Iwate, care a condus studiul.

Metoda s-a dovedit eficientă și a fost preluată rapid de un număr mare de persoane. În prezent, mii de proprietari de pisici folosesc acest truc pentru a evita risipa de hrană din casă.

Experții au explicat faptul că mâncarea încălzită devine mai atractivă pentru animale. Aceasta capătă un miros mai intens și se apropie de caracteristicile produselor proaspăt gătite, ceea ce poate stimula apetitul pisicilor și le poate încuraja să mănânce întreaga porție din bol.

Potrivit celor care promovează metoda, temperatura potrivită pentru hrana animalelor este între 38 și 40 de grade Celsius. În aceste condiții, încălzirea timp de aproximativ 10 secunde la cuptorul cu microunde este considerată suficientă.

De asemenea, aceștia atrag atenția asupra unui detaliu important. Bolul trebuie acoperit cu folie alimentară în timpul încălzirii, deoarece mirosul poate deveni foarte puternic.