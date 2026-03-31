Serviciu lunar cu funcţii noi, în teste pe Instagram. Meta a introdus un tip de abonament pentru utilizatori

Meta explorează noi modalităţi de a-şi diversifica veniturile, dincolo de publicitate, şi ia în calcul lansarea unui abonament lunar pentru Instagram. Recent, în ţări precum Filipine şi Mexic, utilizatorii au descoperit ifuncţii noi, neanunţate oficial, sub brandul Instagram Plus, semnalând existenţa unui serviciu cu acces exclusiv.

Compania americană a confirmat că testează în prezent acest abonament, disponibil momentan doar în câteva ţări. Funcţiile vizate se concentrează în jurul formatului Stories, oferind mai multe informaţii despre performanţa postărilor şi opţiuni de targetare a publicului.

Printre acestea se numără şi „Spotlight Story”, care permite păstrarea unei postări în Story mai mult de 24 de ore, opţiune indisponibilă pentru utilizatorii standard.

Abonamentul testat de Meta are un preţ considerat accesibil, situat la puţin peste un dolar pe lună în Filipine şi la 2,15 dolari în Mexic. Potrivit companiei, acest serviciu vizează în special brandurile, care vor avea la dispoziţie funcţii suplimentare menite să le crească vizibilitatea pe platformă, să ofere informaţii mai detaliate despre performanţa postărilor şi să permită o targetare mai precisă a audienţei.

Astfel, Instagram Plus ar putea deveni un instrument util pentru companii, oferind avantaje pe care utilizatorii obişnuiţi nu le vor avea.

Începând cu luna mai, Instagram va elimina criptarea end-to-end pentru mesajele directe dintre utilizatori, potrivit unui anunț făcut recent de Meta și publicat de The Guardian. Decizia vine după ani de critici din partea autorităților și organizațiilor pentru protecția copiilor, care au semnalat riscurile asociate cu funcționalitatea actuală.

Astfel, compania va putea accesa conținutul conversațiilor private, spre deosebire de situația anterioară, când doar mesajele necriptate erau vizibile. Primele semne ale acestei schimbări au apărut deja în Australia, unde funcția părea dezactivată în timpul unor teste efectuate de Guardian Australia.

Reprezentanții Meta au explicat că decizia a fost influențată de nivelul redus de utilizare a criptării end-to-end pe Instagram. Oficialii companiei au precizat că doar un număr mic de utilizatori alegea această opțiune, iar pentru cei care doresc să continue să trimită mesaje criptate, alternativa rămâne WhatsApp, unde funcționalitatea va fi menținută.