Instagram, schimbarea pregătită pentru toți utilizatorii. Termenul a fost anunțat

Instagram va renunța, începând din luna mai, la criptarea mesajelor private dintre utilizatori, decizie care vine după ani de critici formulate de autorități și organizații dedicate protecției copiilor cu privire la această funcționalitate, informează The Guardian.

Așadar, Meta renunță la o parte din măsurile de confidențialitate pentru chat-urile de pe Instagram, potrivit unui anunț făcut în această lună. Compania a actualizat atât pagina de ajutor a platformei, cât și o informare publicată inițial în 2022, precizând că, din 8 mai 2026, criptarea end-to-end nu va mai fi disponibilă pentru mesajele directe dintre utilizatori.

Prin această schimbare, Meta va avea acces la conținutul conversațiilor private dintre toți utilizatorii, spre deosebire de situația anterioară, când doar mesajele necriptate puteau fi vizualizate de companie.

Semne ale acestei modificări au apărut deja în Australia, unde funcția părea dezactivată în timpul unor teste realizate de Guardian Australia. Un reprezentant al Meta a explicat că decizia a fost influențată de nivelul scăzut de utilizare a opțiunii.

Potrivit acestuia, doar un număr redus de utilizatori a ales criptarea end-to-end pentru mesajele private, motiv pentru care compania va elimina treptat această funcționalitate de pe Instagram. Oficialul a adăugat că utilizatorii care doresc în continuare conversații criptate pot apela la WhatsApp, unde această opțiune rămâne disponibilă.

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a vorbit încă din 2019 despre intenția de a introduce criptarea end-to-end la nivelul platformelor companiei sale, însă procesul de implementare a început abia în 2023.

Inițiativa a stârnit reacții critice din partea organizațiilor pentru protecția copiilor și a unor importante structuri de aplicare a legii, printre care FBI, Interpol, National Crime Agency și poliția federală australiană. Acestea au avertizat că extinderea criptării ar putea reduce capacitatea autorităților de a proteja copiii în mediul online.

La rândul său, un reprezentant al biroului comisarului australian pentru eSafety a subliniat că, deși criptarea puternică este esențială pentru protejarea vieții private și a securității utilizatorilor, platformele au obligația de a preveni, identifica și gestiona riscurile.

Potrivit acestuia, implementarea criptării end-to-end fără mecanisme adecvate de siguranță poate amplifica amenințările și poate îngreuna depistarea unor infracțiuni grave, precum exploatarea sexuală a minorilor, terorismul sau extremismul violent.

În concluzie, decizia de a adopta sau nu criptarea end-to-end ține de strategia fiecărei platforme, însă aceasta nu exonerează companiile de responsabilitatea de a limita și preveni eventualele prejudicii.

Tom Sulston, directorul de politici al Digital Rights Watch, susține că decizia nu a fost luată ca răspuns la presiunile autorităților, ci mai degrabă reflectă alegerea Meta de a nu unifica serviciile de mesagerie ale WhatsApp, Facebook și Instagram într-o singură platformă.

Potrivit acestuia, menținerea criptării pe WhatsApp indică o posibilă strategie a companiei de a delimita mai clar rețelele sociale de aplicațiile de chat. Diferența esențială ar consta în faptul că, pe rețelele sociale, utilizatorii se pot descoperi reciproc, în timp ce în aplicațiile de mesagerie comunicarea are loc, de regulă, între persoane care se cunosc deja.

Sulston a adăugat că și considerentele financiare ar putea juca un rol important. Meta ar avea posibilitatea de a valorifica conținutul mesajelor pentru targetarea reclamelor sau pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, precum chatboții.

Chiar dacă acest lucru nu se întâmplă în prezent, presiunea comercială este semnificativă, ceea ce face ca o astfel de direcție să pară inevitabilă, a subliniat el. În opinia sa, tot mai multe companii din domeniul tehnologiei ar trebui să adopte criptarea end-to-end, considerând că îmbunătățirea reală a produselor ar trebui să fie prioritară.