WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus

WhatsApp pregătește lansarea unei versiuni plătite a aplicației, însă utilizatorii nu vor fi obligați să plătească pentru a continua să folosească platforma. Funcțiile principale vor rămâne gratuite, iar noul nivel, denumit WhatsApp Plus, ar urma să ofere doar opțiuni suplimentare pentru cei care își doresc mai multe posibilități de personalizare, potrivit hdblog.it.

Potrivit acestor informații, o mare parte dintre funcțiile care ar urma să fie incluse în abonament sunt deja stabilite. Acest lucru sugerează că Meta lucrează de ceva timp la dezvoltarea proiectului și că ar putea lua în curând o decizie finală privind lansarea serviciului.

Abonamentul ar urma să fie disponibil pentru utilizatorii Android și iOS care își doresc o experiență mai complexă în aplicație. Totuși, nu este vorba despre mutarea funcțiilor esențiale în spatele unui sistem de plată, ci despre opțiuni suplimentare destinate celor care sunt dispuși să plătească pentru ele.

Potrivit informațiilor publicate de wabetainfo.com, o mare parte dintre funcțiile incluse în planul de abonament sunt deja conturate. Acest lucru indică faptul că Meta lucrează la această idee de o perioadă mai lungă și că proiectul se apropie de o etapă decisivă, în care compania ar putea decide dacă lansează efectiv abonamentul sau renunță la el.

WhatsApp Plus ar urma să fie destinat utilizatorilor Android și iOS care își doresc mai multe opțiuni în aplicație, în special în ceea ce privește personalizarea. Printre elementele analizate se numără introducerea a 14 iconițe noi pentru aplicație, dintre care utilizatorii plătitori ar putea alege, dar și noi variante de culori sau teme grafice.

În plus, ar putea fi introduse sunete și tonuri de notificare speciale, disponibile exclusiv pentru cei care optează pentru abonament.

Aceste opțiuni ar putea reprezenta doar prima etapă a proiectului WhatsApp Plus, prin care platforma ar încerca să atragă primii utilizatori dispuși să plătească pentru funcții suplimentare.

În lunile următoare, serviciul ar putea include și alte elemente dedicate abonaților, precum seturi exclusive de stickere. De asemenea, potrivit informațiilor apărute până acum, ar putea apărea și reacții la mesaje mai interactive sau mai complexe decât cele disponibile în prezent.

Lansarea unei versiuni plătite nu ar trebui să îi îngrijoreze pe utilizatorii aplicației, deoarece funcțiile existente nu vor fi eliminate sau mutate într-un sistem cu plată. Cei care nu doresc să plătească vor putea folosi WhatsApp în același mod ca până acum, fără să piardă accesul la instrumentele actuale. Abonamentul ar urma să fie doar o opțiune suplimentară pentru utilizatorii interesați de funcții extra.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind costul viitorului abonament și nici despre momentul în care acesta ar putea fi lansat.