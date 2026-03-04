Pană majoră la Facebook: mii de utilizatori nu se mai pot conecta la rețeaua de socializare

Din cuprinsul articolului Platforma Facebook, afectată de întreruperi majore la nivel mondial

Facebook a înregistrat miercuri, 4 martie 2026, întreruperi semnificative la nivel global, afectând mii de utilizatori care nu au putut accesa conturile sau folosi platforma deținută de Meta. Problemele au vizat atât aplicațiile mobile, cât și serviciile conexe, inclusiv Instagram, iar întreruperile au generat un val de nemulțumiri și pe alte rețele sociale, precum X.

Potrivit rapoartelor utilizatorilor și site-urilor care monitorizează avariile, problemele au început încă din seara zilei de 3 martie și au continuat pe tot parcursul zilei de 4 martie. În România, la ora prânzului, 181 de persoane semnalau dificultăți în accesarea conturilor.

Compania Meta, care deține platformele afectate, nu a oferit detalii oficiale despre cauză, însă surse apropiate situației au indicat că ar fi vorba despre o problemă tehnică, fără legătură cu un atac cibernetic.

Nu este prima dată când rețelele Meta se confruntă cu întreruperi majore.

În octombrie 2021, o pană globală a durat peste cinci ore, afectând Facebook, Instagram și WhatsApp, din cauza unei modificări de configurare care a perturbat comunicațiile interne. De asemenea, în martie 2024, sute de mii de utilizatori au fost afectați timp de aproximativ două ore, Meta atribuind situația unei probleme tehnice.