Meta lansează aplicaţia Instagram pentru Google TV. Diferențe față de varianta pentru smartphone

Instagram a lansat o aplicaţie pentru Google TV, permiţându-le utilizatorilor să acceseze clipurile video ale platformei direct pe televizoarele şi dispozitivele care au acest sistem de operare. Această lansare marchează continuarea extinderii serviciilor Meta pe piaţa televizoarelor inteligente, după ce, cu doar două luni în urmă, aplicaţia a debutat pe Amazon Fire TV.

Noua aplicaţie păstrează esenţa experienţei Instagram, concentrându-se pe conţinutul video. Clipurile verticale, cunoscute drept Reels, sunt adaptate pentru ecranele orizontale ale televizoarelor, chiar dacă formatul nu este perfect.

Algoritmul platformei personalizează fluxurile de conţinut, astfel încât fiecare utilizator să primească recomandări adaptate intereselor sale.

O diferenţă majoră faţă de aplicaţiile mobile este modul de organizare a materialelor video. Conţinutul este structurat pe canale tematice – umor, muzică, lifestyle sau alte categorii – ceea ce facilitează navigarea şi descoperirea clipurilor. Reels-urile se redau automat unul după altul, oferind o experienţă de vizionare continuă fără intervenţia utilizatorului.

Aplicaţia păstrează şi funcţiile sociale caracteristice Instagram. Utilizatorii pot partaja clipurile, citi comentariile şi interacţiona prin butonul Like, menţinând astfel elementul comunitar al platformei şi pe ecranul mare.

Momentan, aplicaţia este disponibilă doar în Statele Unite, iar lansarea pe Google TV, alături de cea pentru Fire TV, reprezintă strategia Meta de a concura direct cu TikTok pe televizoare, aplicaţie care se bucură de popularitate de mai mulţi ani.

În urma cu o lună, datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost puse la vânzare de hackeri, ca urmare a unei posibile breșe de securitate nerecunoscute de companie. Descoperirea a fost făcută de producătorul de antiviruși Malwarebytes, care a semnalat că informațiile au ajuns să fie publicate pe dark web. Datele expuse au inclus nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, locații fizice și alte informații personale, potrivit Malwarebytes.