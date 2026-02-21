Trei ingineri din Silicon Valley, acuzați de transmiterea de secrete tehnologice de la Google către Iran, arestați de FBI

Trei ingineri din Silicon Valley au fost arestați de FBI, fiind acuzați că ar fi sustras secrete comerciale de la Google și alte companii și ar fi transmis informații sensibile către Iran. Ei se confruntă cu acuzații federale grave, relatează The Jerusalem Post.

Autoritățile americane au anunțat vineri arestarea a trei ingineri din Silicon Valley, care sunt suspectați că ar fi scurs informații tehnologice sensibile din companii de top, inclusiv Google, către Iran și alte destinații neautorizate.

Conform actului de acuzare, surorile Samaneh și Sorour Ghandali și Mohammad Javad Khosravi sunt bănuiți de conspirație pentru furt de secrete comerciale, furt și tentativă de furt de secrete comerciale, precum și obstrucționarea justiției.

Toți trei au fost aduși în fața unei instanțe federale din San Jose, California, după arestarea de joi, pentru a răspunde acestor capete de acuzare.

Procurorii afirmă că cei trei au profitat de pozițiile lor în cadrul unor companii de tehnologie pentru a obține documente confidențiale și sensibile, printre care secrete legate de securitatea procesoarelor și criptografie. Samaneh și Soroor au lucrat anterior pentru Google și, ulterior, pentru alte firme, iar Khosravi era angajat la o companie terță.

Datele obținute ar fi fost copiate și mutate pe dispozitive personale sau transmise pe platforme neautorizate. Unele informații ar fi ajuns chiar în Iran, deși nu este clar în prezent cine le-ar fi primit în acea țară.

Ancheta indică faptul că cei acuzați ar fi utilizat dispozitive personale pentru a fotografiat informațiile sensibile afișate pe ecranele calculatoarelor de serviciu, în încercarea de a evita detectarea sistemelor de securitate ale angajatorilor.

Investigatorii susțin în rechizitoriu că, după ce sistemele interne ale Google au semnalat activități neobișnuite în august 2023, accesul Samaneh Ghandali la resursele companiei a fost restricționat. În ciuda acestei măsuri, ancheta arată că ea și Khosravi ar fi continuat să caute modalități de a păstra accesul la informații sensibile și ar fi încercat să șteargă discuții relevante.

De asemenea, potrivit procurorilor, aceștia ar fi semnat declarații sub jurământ în care negau că au împărtășit date confidențiale altor persoane.

Într-un episod descris în documentele judiciare, cu o zi înaintea unei călătorii în Iran, Samaneh ar fi fotografiat zeci de cadre cu informații sensibile de pe ecranul calculatorului lui Khosravi, iar acele imagini ar fi fost accesate ulterior dintr-un dispozitiv asociat contului ei chiar în timpul aflării lor în țară.

Cei trei suspecți vor reveni în instanță pentru audieri ulterioare pe măsură ce procesul avansează. Dacă vor fi găsiți vinovați, pot primi pedepse semnificative.

Conform legii federale americane, furtul de secrete comerciale poate atrage până la 10 ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare, iar obstrucționarea justiției poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de detenție și amenzi semnificative.