Cele mai puternice companii de tehnologie au pierdut jumătate din capital. Acțiunile au fost „zdrobite”, ștergând sute de miliarde de dolari

Acţiunile retailerului electronic încheie cel mai rău an de la prăbuşirea dot-com. Acţiunile au scăzut cu 51% în 2022, marcând cea mai mare scădere din 2000, când a scăzut cu 80%. Doar Tesla, în scădere cu 68%, şi Meta, cu 66%, au avut un an mai rău printre cele mai valoroase companii de tehnologie, scrie Mediafax.

Capitalizarea companiei Amazon a scăzut la aproximativ 834 de miliarde de dolari, de la 1,7 trilioane de dolari la începutul anului. Gigantul tech a ieşit din clubul companiilor de un trilion de dolari luna trecută.

Multe dintre problemele Amazon sunt legate de economie şi de mediul macro. Creşterea inflaţiei şi creşterea ratelor dobânzilor i-au împins pe investitori să se îndepărteze de creşterea potenţială şi să se îndrepte către companii cu marje de profit ridicate, flux de numerar constant şi randamente mari ale dividendelor.

Dar investitorii Amazon au avut alte motive să lichideze acţiunile. Compania se confruntă cu încetinirea vânzărilor, deoarece previziunile privind un boom susţinut al comerţului electronic post-Covid nu s-au materializat. În apogeul pandemiei, consumatorii au ajuns să depindă de comercianţii cu amănuntul online precum Amazon pentru bunuri, de la hârtie igienică şi măşti de faţă până la mobilier de terasă. Acest lucru a condus acţiunile Amazon la maxime record, pe măsură ce vânzările au crescut.

Pe măsură ce economia s-a redeschis, consumatorii s-au întors treptat la cumpărături în magazine şi la cheltuieli pentru lucruri precum călătorii şi restaurante, ceea ce a făcut ca majorarea impresionantă a veniturilor companiei Amazon să se estompeze. Situaţia s-a înrăutăţit doar la începutul acestui an, deoarece compania s-a confruntat cu costuri mai mari legate de inflaţie, războiul din Ucraina şi constrângerile din lanţul de aprovizionare.

Amazon a abandonat toate planurile de dezvoltare

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, care i-a succedat la conducerea fondatorului Jeff Bezos în iulie 2021, a recunoscut că au angajat prea mulţi muncitori şi şi-a supraconstruit reţeaua de depozite, în timp ce se străduia să ţină pasul cu cererea din epoca pandemiei. De atunci, planul de a deschide noi depozite a fost abandonat şi numarul personalului a început să scadă.

De asemenea, Jassy s-a angajat într-o revizuire amplă a cheltuielilor companiei, ceea ce a dus la închiderea unor programe şi la îngheţarea angajărilor pentru forţa de muncă corporativă. Luna trecută, Amazon a început să facă ceea ce se aşteaptă a fi cele mai mari reduceri de locuri de muncă din istoria sa, cu scopul de a concedia până la 10.000 de angajaţi.

Chiar şi segmentul de cloud computing al Amazon, de obicei un refugiu pentru investitori, a înregistrat cea mai slabă creştere a veniturilor de până acum în al treilea trimestru.

Privind spre 2023, câţiva analişti şi-au redus estimările, invocând probleme macro şi continuarea slăbirii vânzărilor în comerţul online şi în segmentul de cloud computing.

Prognoza pentru creşterea anuală a veniturilor Amazon Web Services la 20% de la 26%.

Analistul Evercore ISI, Mark Mahaney, într-o notă din 18 decembrie, şi-a redus estimările pentru 2023 aferente companiei Amazon, prezicând creşterea totală a vânzărilor cu amănuntul de 6%, în scădere de la 10%. De asemenea, analistul şi-a redus prognoza pentru creşterea anuală a veniturilor Amazon Web Services la 20% de la 26%.

Cu toate acestea, Mahaney a spus că rămâne optimist cu privire la perspectivele pe termen lung ale Amazon, numind-o „cumpărare tip bufet” din cauza sortimentului său de afaceri. El a subliniat cota tot mai mare a Amazon în comerţul cu amănuntul, cloud şi publicitate, izolarea sa aparentă de riscuri, cum ar fi schimbările privind confidenţialitatea reclamelor şi investiţiile sale continue în domenii precum alimentele, îngrijirea sănătăţii şi logistica.

„Pentru acei investitori care au orizonturi de timp între 2-3 ani şi caută să profite de scăderea recentă a acţiunilor nete de înaltă calitate, recomandăm cu căldură AMZN”, a scris Mahaney, care are un rating bun al analizelor sale. În timp ce preocupările despre recesiune sunt reale şi estimarea câştigurilor va trebui să scadă, „AMZN rămâne, fără îndoială, activul de cea mai înaltă calitate pe care îl acoperim în ceea ce priveşte perspectivele de venituri şi profit”, a scris Mahaney, potrivit cnbc.com.