Mihai Trăistariu: Pe cat sunt de îndrăzneț pe net, pe atât de blegoman sunt la agățat







Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri halucinante legate de viața sa personală și despre relațiile pe care le-a avut. Cântărețul a explicat că nu stă foarte bine cu încrederea în sine și că nu a agățat niciodată.

Mihai Trăistariu nu știe să agațe

Artistul a povestit în cadrul unui podcast că viața lui amoroasă nu e tocmai fericită. De altfel el a recunoscut că nu știe să agațe, așa că se lasă agățat. ”Am trăit povești, dar nu am mai stat cu ele în casă. Nu am prins o frică, dar am zis să am puțin grijă. Plus că tot citesc că dragostea vine de la sine. Dar eu nu cred în asta și lasă că o să vină. Când să vină? Am făcut 48 de ani, dacă tot aștept să vină s-ar putea să nu mai vină.

Plus că am un gen de timiditate stupidă, pe cât am fost de obraznic în postări, pe atât de lipsit sunt de curaj să agăț. Eu nu știu să agăț, eu mă las agățat. Nu știu să aleg. Dacă mie-mi place o fată, o doamnă, o ce-i fi ea, nu am curaj să îi scriu ”îmi place de tine, hai la o cafea”. Deci eu primesc tot felul de mesaje, de la tot felul de curajoase, ca să le numesc așa, și atunci aleg dintre ele. Cred că aici a fost greșeala mea principală. N-am ales eu”, a spus artistul.

Pe de altă parte, acesta a explicat că nu are foarte multe pretenții legate de fizicul iubitei. Nu de alta, dar el însuși are tot felul de complexe. ”Nu am un prototip anume. Am fost cu diverse fete de toate felurile și mai grăsuțe și mai slabe și mai nu știu cum. Nu am avut niciodată o problemă cu nimic. Eu cred că am avut complexe, dar nu am vrut la ele să aibă vreo perfecțiune, că sunt micuț de statură. La începuturile carierei am avut o relație cu cineva mai înalt ca mine tot din showbiz și o rugam să nu își mai pună tocuri”, a mai spus el.