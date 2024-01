Mihai Trăistariu vrea să arate ca David Bisbal. Face multe sacrificii pentru frumusețe

Mihai Trăistariu a declarat că simte nevoie de o schimbare de look și că vrea să aibă părul la fel de lung și de creț ca a lui David Bisbal. Cântărețul a mai spus că s-a tuns scurt ani întregi și că s-a plicitisit. El a subliniat că nu își dorește să își bage chimicale în păr sau să își schimbe culoarea.

Mihai Trăistariu vrea să arate ca David Bisbal

„Am vrut să vin cu o schimbare de look. De vreo zece ani nu mi-am mai schimbat look-ul. Pur și simplu mă tundeam scurt și nu mai aveam nicio imagine, eram la fel, același tot timpul. Devenisem puțin plictisitor și am decis de vreo șase luni să îmi las părul lung și să îl las creț. Părul meu natural este creț. Am făcut și implant de păr, acum am de unde să îl țin lung că înainte nu aveam.

Nu vreau să îl tund, vreau să rezist eroic, vreau să îl las lung, lung cum este al lui David Bisbal. Nu vreau să îl las lung până la umeri, dar nici scurt, să ajungă să fie lăsat pe spate. Nu vreau să mai intervin nici cu chimicale pe el, asta este principalul meu țel pentru că nu este recomandat, l-am mai vopsit în trecut dar cu vopsea fără amoniac, vopsele ușoare care nu afectează părul pentru că mi-au apărut niște fire albe la perciuni și am vrut să le acopăr”, a declarat Mihai Traistariu pentru Click!

Ce secrete de frumusețe are Mihai Trăistariu

El le-a explicat fanilor și cum își aranjează părul după ce se spală pe cap. Acesta a spus că secretul este să lași părul să se usuce fără să-l ștergi cu prosopul.

„Io’-te ce crețuleală pe mine în seara asta! După o baie cu sare… nu-mi usuc părul. Îl las să se usuce fără să-l șterg cu prosopul. Am prins secretul ăsta de câteva luni. În felul ăsta rămâne super creț, așa cum îl am de când am ieșit de pe poarta … mamei. Nu știu dacă fac bine că las sarea aia pe cap … dar simt că nu-mi dăunează cu nimic”, le-a spus Mihai Trăistariu internauților.

Și-a făcut cont pe OnlyFans

Recent, cântărețul a recunoscut că și-a făcut cont pe OnlyFans. El a declarat că nu câștigă sume mari de bani din această aplicație, dar că îi place că poate posta ce dorește, inclusiv poze în chiloți.

„Eu nu mi-am făcut Only Fans ca să fac bani. Prin 2015 dispărusem puţin din peisaj şi mi-am o poză în chiloţi pe facebook. După două minute am scos-o de jenă, dar deja o preluaseră ziarele. Atunci s-a făcut mare vâlvă şi am primit şi contracte cu tot felul de firme de „budigăi”. O vară întreagă m-am tot pozat şi postat, am început să scap de jena aia. Iar prin 2018, un fan mi-a sugerat să nu mai postez pe Facebook şi Instagram ca să nu mai stârnesc comentarii şi să le mut pe platforma asta nouă, ca lumea să nu mai comenteze.

Şi exact asta am făcut, mi-am mutat pozele în chiloţi, pe OnlyFans, le-am şters de peste tot, mi-am curăţat toate conturile. Şi aşa mi-am făcut eu OnlyFans, nicidecum să fac bani şi nici nu fac bani eu. Eu nu câştig cum mai zic unii sau unele, am auzit sume uriaşe, poate o fi adevărat, dar eu nu cred. Pur şi simplu, am vrut să evit discuţii, pentru că acolo nu intră minori”, a spus acesta.