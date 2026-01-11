Breșă de securitate la Instagram. Datele a milioane de conturi, compromise și scoase la vânzare pe dark web

Datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri, în urma unei posibile breșe de securitate ținută „sub preș” de companie. Descoperirea a fost făcută de producătorul de antiviruși Malwarebytes, care a anunțat că informațiile au fost publicate pe dark web.

Conform Malwarebytes, „pachetul” vândut include nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice și alte informații personale. Aceste date pot fi folosite pentru atacuri de tip phishing sau alte tentative de fraudă.

Experții în securitate avertizează că datele pot fi legate de un incident care a avut loc în 2024, asociat API-ului platformei de socializare.

Compania Meta nu a comunicat public incidentul, deși legea obligă furnizorii de servicii digitale să informeze autoritățile și utilizatorii în cazul atacurilor care expun datele personale.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să activeze autentificarea în doi pași sau autentificarea cu passkey. Prima metodă presupune introducerea unui cod suplimentar la autentificare, iar cea de-a doua leagă accesul de dispozitivul fizic al utilizatorului, sporind semnificativ protecția conturilor.

Instagramul a devenit una dintre cele mai populare platforme de socializare, locul unde milioane de utilizatori din întreaga lume postează fotografii, urmăresc trenduri și, nu de puține ori, fac cumpărături. Însă, odată cu expansiunea comerțului online, au crescut și numărul escrocheriilor. În România, tot mai mulți utilizatori reclamă pagini de Instagram care promovează haine de lux, încălțăminte sau bijuterii „originale”, dar care, în realitate, vând produse contrafăcute sau nu trimit niciodată marfa comandată.

Escrocii își creează conturi cu nume atrăgătoare, poze spectaculoase și descrieri în care promit reduceri uriașe. În majoritatea cazurilor, aceștia folosesc imagini furate de pe site-urile brandurilor internaționale, prezentându-le ca fiind produsele proprii. Prețurile afișate sunt mult sub cele din magazinele oficiale, ceea ce trezește curiozitatea potențialilor clienți.

Un alt detaliu care inspiră încredere este modul de prezentare. Conturile false afișează recenzii fabricate, comentarii pozitive sau chiar mesaje private trucate, pentru a crea iluzia unui brand serios și a unor clienți mulțumiți. Plata este cerută, de regulă, în avans, prin transfer bancar, Revolut sau alte metode rapide, fără posibilitatea de returnare. După ce cumpărătorul trimite banii, fie primește un colet cu produse de calitate slabă, fie nu primește nimic. În unele cazuri, paginile dispar complet după câteva săptămâni, fiind șterse sau transformate în alte conturi cu alt nume.