Meta își asigură energia pentru AI. Compania a semnat trei acorduri pentru energie nucleară

Meta a anunțat semnarea unor acorduri de achiziție de energie nucleară cu trei companii din domeniu, inclusiv una sprijinită de Sam Altman, CEO-ul OpenAI, în cadrul strategiei de asigurare a resurselor energetice necesare dezvoltării accelerate a infrastructurii sale de inteligență artificială, informează CNBC.

Compania a încheiat contracte pe 20 de ani pentru a cumpăra energie de la centrale nucleare operate de Vistra, din centrul Statelor Unite, și pentru a susține proiecte de reactoare modulare mici dezvoltate de TerraPower și Oklo. Acordurile vizează alimentarea sistemului de supercomputere Prometheus, care este construit într-un centru de date Meta din New Albany, Ohio. Valoarea financiară a contractelor nu a fost făcută publică.

Meta a precizat că parteneriatul cu Vistra va contribui la finanțarea extinderii și la prelungirea duratei de viață a centralelor nucleare din Ohio. Acestea sunt autorizate să funcționeze cel puțin până în 2036, iar unul dintre cele două reactoare de la Beaver Valley are autorizație de operare până în 2047.

În paralel, Meta va sprijini dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) realizate de Oklo și TerraPower, companie susținută de miliardarul Bill Gates.

Susținătorii tehnologiei SMR afirmă că aceste reactoare ar putea reduce costurile pe termen lung, deoarece pot fi construite în fabrici și instalate ulterior. Criticii atrag însă atenția că acestea ar putea întâmpina dificultăți în a atinge economii de scară comparabile cu cele ale reactoarelor nucleare clasice. În prezent, în Statele Unite nu funcționează niciun reactor modular mic, iar proiectele viitoare vor necesita aprobări de reglementare.

Directorul pentru afaceri globale al Meta, Joel Kaplan, a declarat că aceste acorduri, alături de contractul semnat anul trecut cu Constellation pentru menținerea în funcțiune a unui reactor din Illinois timp de 20 de ani, „vor face din Meta unul dintre cei mai importanți cumpărători corporate de energie nucleară din istoria Americii”.

Potrivit companiei, acordurile anunțate vor asigura până la 6,6 gigawați de energie nucleară până în 2035. Prin comparație, o centrală nucleară clasică are o capacitate de aproximativ 1 GW. În 2024, Meta a testat interesul dezvoltatorilor pentru livrarea a 1–4 gigawați de energie nucleară.

Meta va finanța planurile TerraPower de a construi două reactoare SMR cu o capacitate totală de până la 690 de megawați, care ar putea deveni operaționale din 2032. Acordul oferă, de asemenea, drepturi asupra energiei produse de până la șase alte reactoare TerraPower, programate pentru livrare până în 2035. Președintele și CEO-ul TerraPower, Chris Levesque, a afirmat că parteneriatul va accelera implementarea acestor proiecte.

Colaborarea cu Oklo are ca obiectiv dezvoltarea unei capacități de până la 1,2 GW în Ohio, posibil chiar din 2030. Sprijinul Meta „va ajuta la achizițiile din fazele inițiale ale proiectului”, a declarat Jacob DeWitte, cofondator și CEO al Oklo.

În iunie, Meta a anunțat un acord separat pe 20 de ani cu Constellation Energy pentru achiziția de energie nucleară de la Clinton Clean Energy Center din Illinois, începând din 2027.

Sam Altman este unul dintre cei mai mari investitori ai Oklo, cu o participație de 4,3%, evaluată la aproximativ 650 de milioane de dolari, potrivit datelor FactSet. Oklo a devenit companie publică în 2024, printr-o fuziune de tip SPAC cofondată de Altman. Acesta a demisionat din funcția de președinte al consiliului de administrație al Oklo în aprilie, pentru a facilita atragerea de clienți din rândul companiilor care concurează cu OpenAI.