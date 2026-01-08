OpenAI lansează ChatGPT Health, chatbot-ul care înțelege mai bine sănătatea utilizatorilor

OpenAI a anunțat lansarea unei noi funcționalități pentru ChatGPT, denumită ChatGPT Health, care permite conectarea chatbot-ului la aplicații ce stochează informațiile de sănătate ale utilizatorilor. Scopul declarat al companiei este de a oferi răspunsuri mai precise și personalizate în discuțiile despre sănătate, potrivit companiei de tehnologie.

Potrivit OpenAI, această facilitate îi va ajuta pe utilizatori să fie „mai informați și mai pregătiți” atunci când discută despre starea lor de sănătate. Pentru a funcționa, ChatGPT Health se conectează la aplicații populare precum Apple Health, Function, MyFitnessPal sau Weight Watchers, preluând datele personale stocate de utilizatori.

Compania subliniază că accesul la aceste informații va permite chatbot-ului să ofere răspunsuri mai relevante și mai bine adaptate nevoilor fiecărui utilizator.

În același timp, analiștii observă că această mișcare oferă OpenAI oportunitatea de a colecta date valoroase despre comportamentele utilizatorilor, ceea ce ar putea facilita viitoare strategii de monetizare.

Pentru a îmbunătăți calitatea recomandărilor pe teme medicale, OpenAI a colaborat cu peste 260 de medici din 60 de țări. Totuși, compania avertizează că ChatGPT nu trebuie utilizat ca substitut pentru consultațiile medicale și că funcția Health este destinată doar să sprijine procesul de îngrijire, nu să îl înlocuiască.

Din 29 octombrie, OpenAI a schimbat modul în care ChatGPT poate fi utilizat. Platforma nu mai oferă îndrumări specifice legate de tratamente medicale, probleme juridice sau consultanță financiară. În noii termeni de utilizare, serviciul este definit oficial ca un instrument educațional, nu ca un consultant personal.

Potrivit NEXTA, ChatGPT nu mai furnizează nume de medicamente sau doze exacte, nici modele de procese sau strategii pentru instanță și nici instrucțiuni de tip „iată ce trebuie să faci dacă…”. OpenAI subliniază că pentru sfaturi specializate este necesară implicarea unui profesionist autorizat.

În septembrie, OpenAI a anunțat restricții privind interacțiunile ChatGPT cu utilizatorii sub 18 ani. Compania a subliniat că siguranța minorilor primează și că această tehnologie puternică necesită măsuri speciale de protecție.

Potrivit CEO-ului Sam Altman, platforma aplică reguli diferite pentru adolescenți, evitând discuțiile flirtuoase sau despre suicid, chiar și în contexte creative. În cazurile în care un utilizator minor manifestă idei suicidare, OpenAI încearcă să contacteze părinții sau, dacă nu este posibil, autoritățile, în situații de pericol iminent.