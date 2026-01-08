Social

OpenAI lansează ChatGPT Health, chatbot-ul care înțelege mai bine sănătatea utilizatorilor

Comentează știrea
OpenAI lansează ChatGPT Health, chatbot-ul care înțelege mai bine sănătatea utilizatorilorChatgpt Health. Sursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

OpenAI a anunțat lansarea unei noi funcționalități pentru ChatGPT, denumită ChatGPT Health, care permite conectarea chatbot-ului la aplicații ce stochează informațiile de sănătate ale utilizatorilor. Scopul declarat al companiei este de a oferi răspunsuri mai precise și personalizate în discuțiile despre sănătate, potrivit companiei de tehnologie.

Ce trebuie să știe utilizatorii despre ChatGPT Health

Potrivit OpenAI, această facilitate îi va ajuta pe utilizatori să fie „mai informați și mai pregătiți” atunci când discută despre starea lor de sănătate. Pentru a funcționa, ChatGPT Health se conectează la aplicații populare precum Apple Health, Function, MyFitnessPal sau Weight Watchers, preluând datele personale stocate de utilizatori.

Compania subliniază că accesul la aceste informații va permite chatbot-ului să ofere răspunsuri mai relevante și mai bine adaptate nevoilor fiecărui utilizator.

OpenAI

OpenAI / sursa foto: dreamstime.com

Sute de medici, implicați în dezvoltarea noului model

În același timp, analiștii observă că această mișcare oferă OpenAI oportunitatea de a colecta date valoroase despre comportamentele utilizatorilor, ceea ce ar putea facilita viitoare strategii de monetizare.

Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 11 se află sub avertizare cod galben
Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 11 se află sub avertizare cod galben
Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026
Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026

Pentru a îmbunătăți calitatea recomandărilor pe teme medicale, OpenAI a colaborat cu peste 260 de medici din 60 de țări. Totuși, compania avertizează că ChatGPT nu trebuie utilizat ca substitut pentru consultațiile medicale și că funcția Health este destinată doar să sprijine procesul de îngrijire, nu să îl înlocuiască.

ChatGPT nu mai oferă sfaturi medicale, juridice sau financiare

Din 29 octombrie, OpenAI a schimbat modul în care ChatGPT poate fi utilizat. Platforma nu mai oferă îndrumări specifice legate de tratamente medicale, probleme juridice sau consultanță financiară. În noii termeni de utilizare, serviciul este definit oficial ca un instrument educațional, nu ca un consultant personal.

Potrivit NEXTA, ChatGPT nu mai furnizează nume de medicamente sau doze exacte, nici modele de procese sau strategii pentru instanță și nici instrucțiuni de tip „iată ce trebuie să faci dacă…”. OpenAI subliniază că pentru sfaturi specializate este necesară implicarea unui profesionist autorizat.

În septembrie, OpenAI a anunțat restricții privind interacțiunile ChatGPT cu utilizatorii sub 18 ani. Compania a subliniat că siguranța minorilor primează și că această tehnologie puternică necesită măsuri speciale de protecție.

Potrivit CEO-ului Sam Altman, platforma aplică reguli diferite pentru adolescenți, evitând discuțiile flirtuoase sau despre suicid, chiar și în contexte creative. În cazurile în care un utilizator minor manifestă idei suicidare, OpenAI încearcă să contacteze părinții sau, dacă nu este posibil, autoritățile, în situații de pericol iminent.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:38 - Franța și Marea Britanie se mobilizează. Vor centre militare în Ucraina după un posibil armistițiu
14:29 - Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 11 se află sub avertizare cod galben
14:21 - OpenAI lansează ChatGPT Health, chatbot-ul care înțelege mai bine sănătatea utilizatorilor
14:14 - Stolojan: O corecție fiscală era inevitabilă și trebuia aplicată mai devreme
14:09 - Netflix confirmă data lansării sezonului 7 al serialului „Virgin River”
13:56 - Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale