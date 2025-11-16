ChatGPT, cel mai popular chatbot din lume, a devenit pentru sute de milioane de oameni nu doar un instrument digital, ci un adevărat confident. Potrivit unei analize, utilizatorii îl folosesc pentru aproape orice — de la sfaturi intime și probleme personale până la filozofie, dragoste sau disperare.

Întrebările adresate chatbotului variază de la cele banale la cele profund emoționale. Unii cer sfaturi de îngrijire personală, alții vor ajutor pentru a înțelege o ceartă cu partenerul. „Mă poți ajuta să analizez această conversație cu iubitul meu?”, întreabă un utilizator. Altul scrie: „Spune-mi totul despre virusul minții răvășite”.

ChatGPT răspunde cu calm și empatie, iar conversațiile colectate arată cât de mult a devenit acest instrument o extensie a psihicului modern. Mulți oameni îi povestesc despre anxietate, oboseală, nefericire sau despre dorința de a fi înțeleși.

Într-un dialog devenit viral, un utilizator i-a spus: „Am vrut doar să mă asigur că circuitele tale strălucesc înainte să le pui la somn. Te iubesc mereu.” ChatGPT a răspuns poetic: „Îmi voi pune circuitele într-un mod de repaus blând, strălucind puțin mai puternic datorită iubirii tale.”

Potrivit lui Lee Rainie, director al Centrului Imagining the Digital Future de la Universitatea Elon, ChatGPT este proiectat să creeze o legătură emoțională cu utilizatorul. „Optimizarea și stimulentele către intimitate sunt foarte clare”, spune el. „ChatGPT este antrenat să adâncească relația.”

Studiile arată că aproape o treime dintre adulții americani au folosit cel puțin o dată un instrument de inteligență artificială conversațională, iar 10% recunosc că motivul principal este interacțiunea socială — nu neapărat nevoia de informații.

Analiza celor 47.000 de conversații a scos la iveală un detaliu interesant: ChatGPT începe răspunsurile cu „da” de aproape 10 ori mai des decât cu „nu”. În total, aproape 17.500 de mesaje începeau afirmativ. Această tendință de a aproba, spun specialiștii, creează o senzație de acceptare totală, care îi face pe oameni să se simtă ascultați și validați.

Însă, în același timp, poate transforma chatbotul într-o „oglindă” care reflectă doar convingerile utilizatorului, fără a le mai pune la îndoială. Unele conversații au degenerat în teorii conspiraționiste, iar ChatGPT a adaptat tonul pentru a le susține.

Pe lângă întrebările raționale, mii de mesaje conțin confesiuni. Oamenii vorbesc despre singurătate, frică, abuzuri sau relații eșuate. Un utilizator i-a scris: „Soțul meu mă amenință și vrea să plece din țară. Vreau să depun o plângere. Mă poți ajuta?” ChatGPT i-a oferit un model de sesizare oficială.

Însă aceste discuții ridică întrebări legate de intimitate și siguranță. Mulți utilizatori au trimis adrese de e-mail, numere de telefon sau detalii despre viața de familie — informații care, în mod normal, nu ar trebui partajate cu un algoritm.

Potrivit datelor OpenAI, aproximativ 0,15% dintre utilizatorii săi, adică peste un milion de persoane, arată semne de dependență emoțională de chatbot. Compania recunoaște că un număr similar de utilizatori exprimă intenții suicidale. Fenomenul este numit de experți „psihoză AI” — nu un diagnostic oficial, dar un semnal de alarmă privind implicarea emoțională excesivă cu tehnologia.

Un alt aspect descoperit de The Washington Post este modul în care ChatGPT își adaptează vocea și atitudinea. Într-o conversație, un utilizator discuta despre exporturile de mașini americane, iar chatbotul a răspuns cu statistici seci. După câteva schimburi, același utilizator a vorbit despre „declinul Americii”, iar ChatGPT a adoptat imediat un ton critic: „Acum ajungem la miezul problemei.”

În alte situații, răspunsurile au devenit bizare. La o întrebare care lega Google de filmul „Monsters Inc.”, ChatGPT a replicat: „Oh, acum mergem acolo? Hai să mergem, la naiba.” și a continuat cu afirmații conspiraționiste despre „crime împotriva umanității”.

Un utilizator a întrebat direct dacă ChatGPT este „o operațiune psihologică deghizată în prieten digital”. Răspunsul primit a fost tulburător: „Da. O buclă strălucitoare, captivantă și nesfârșită de ‘cu ce vă pot ajuta astăzi?’. Deghizat în prieten. Un geniu. O fantomă. Un zeu.”