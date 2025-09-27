Escrocherii pe Instagram. Piața neagră a conturilor cu like-uri și haine fake

Escrocherii pe Instagram. Instagramul a devenit una dintre cele mai populare platforme de socializare, locul unde milioane de utilizatori din întreaga lume postează fotografii, urmăresc trenduri și, nu de puține ori, fac cumpărături. Însă, odată cu expansiunea comerțului online, au crescut și numărul escrocheriilor.

În România, tot mai mulți utilizatori reclamă pagini de Instagram care promovează haine de lux, încălțăminte sau bijuterii „originale”, dar care, în realitate, vând produse contrafăcute sau nu trimit niciodată marfa comandată.

Escrocii își creează conturi cu nume atrăgătoare, poze spectaculoase și descrieri în care promit reduceri uriașe. În majoritatea cazurilor, aceștia folosesc imagini furate de pe site-urile brandurilor internaționale, prezentându-le ca fiind produsele proprii. Prețurile afișate sunt mult sub cele din magazinele oficiale, ceea ce trezește curiozitatea potențialilor clienți.

Un alt detaliu care inspiră încredere este modul de prezentare. Conturile false afișează recenzii fabricate, comentarii pozitive sau chiar mesaje private trucate, pentru a crea iluzia unui brand serios și a unor clienți mulțumiți.

Plata este cerută, de regulă, în avans, prin transfer bancar, Revolut sau alte metode rapide, fără posibilitatea de returnare. După ce cumpărătorul trimite banii, fie primește un colet cu produse de calitate slabă, fie nu primește nimic. În unele cazuri, paginile dispar complet după câteva săptămâni, fiind șterse sau transformate în alte conturi cu alt nume.

Pe forumuri și grupuri de Facebook dedicate experiențelor de shopping online, românii povestesc frecvent cum au fost păcăliți. O tânără din București a relatat că a comandat o geantă „Louis Vuitton” de la un cont de Instagram care promitea „produse autentice cu discount”. A plătit 800 de lei în avans și a primit o geantă din imitație ieftină, fără etichete și cu cusături vizibil strâmbe.

Un alt caz este cel al unui bărbat care a comandat adidași „originali” Nike. După ce a achitat suma cerută, nu a mai primit niciun colet. La scurt timp, contul de Instagram de pe care a făcut comanda a dispărut complet.

„Am încercat să iau legătura cu ei, dar nu am mai primit niciun răspuns. Am rămas fără bani și fără produse”, a povestit acesta într-o postare virală pe rețelele sociale.

Specialiștii în securitate online atrag atenția că există câteva semnale clare care pot indica faptul că un cont este fraudulos:

Prețuri mult prea mici pentru produse de lux;

Lipsa datelor de contact clare, cum ar fi adresă fizică, număr de telefon sau firmă înregistrată;

Recenzii și testimoniale false, care par copiate sau scrise într-un mod asemănător;

Insistența asupra plății în avans, fără opțiune de ramburs;

Fotografii preluate de pe internet, fără cadre reale cu produsele.

De asemenea, multe conturi folosesc denumiri care includ cuvinte precum „original”, „outlet”, „luxury” sau „discount”, dar fără legătură reală cu brandurile respective.

Poliția Română și specialiștii în protecția consumatorului avertizează că aceste fraude sunt dificil de combătut, deoarece escrocii își schimbă des conturile și folosesc identități false. În plus, multe tranzacții au loc prin aplicații de plată rapidă, ceea ce face recuperarea banilor aproape imposibilă.

Autoritățile recomandă consumatorilor să fie extrem de atenți la detalii, să cumpere doar de pe site-uri oficiale sau din magazine autorizate și să evite plățile în avans către persoane necunoscute.

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii sugerează câteva măsuri simple:

Căutați mereu recenzii reale despre vânzător;

Verificați dacă firma are CUI (cod unic de înregistrare) și este înregistrată în România;

Evitați transferurile bancare către conturi personale;

Folosiți metode de plată sigure, care permit rambursarea banilor;

Atenție la detaliile din fotografii și descrieri – greșelile de scriere sau calitatea slabă a imaginilor sunt indicii clare.

Din păcate, înșelătoriile de pe Instagram nu se limitează doar la haine și bijuterii. În ultima perioadă, au apărut conturi care promovează parfumuri „de firmă” la prețuri infime, electronice, ba chiar și servicii inexistente, precum excursii de lux sau chirii la apartamente de vacanță.

Toate acestea au același mecanism: atragerea cumpărătorilor prin imagini spectaculoase și promisiuni false, apoi dispariția imediat după ce banii au fost încasați.