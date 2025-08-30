Social Tendințe 2025: Ce haine nu se mai poartă în această toamnă







Ce haine nu se mai poartă. Toamna anului 2025 aduce schimbări clare în modă, iar garderoba trebuie actualizată pentru a fi în pas cu tendințele. Unele piese vestimentare, odată populare, nu mai sunt deloc la modă și dau un aspect învechit. Dacă vrei să respecți tendințele, este cazul să le arunci.

Puloverele foarte largi sau „oversized”, care se lăsau pe umeri și se vedeau ca niște saci, au fost la modă câțiva ani. Acum însă, ele nu mai avantajează silueta și dau un aspect neglijent. În locul lor, designerii recomandă pulovere mai strânse pe corp, dar confortabile, sau modele ușor cambrate care pun în valoare forma trupului.

Cardiganele care ajungeau până la genunchi și se lăsau în falduri, numite uneori „waterfall”, au fost un must-have în trecut. În 2025, ele par învechite și pot face ținuta să pară încărcată. Mai potrivit sunt jachetele și cardiganele scurte sau medii, cu croieli simple și elegante, care dau un aer modern.

Deși hanoracele și materialele fleece erau preferate pentru confort, moda toamnei 2025 pune accent pe materiale mai rafinate. Puloverele și jachetele din lână, cașmir sau bumbac gros de calitate oferă căldură, dar arată mult mai elegant decât hanoracele casual. Fleece-ul groș și voluminos devine prea sportiv și nu se potrivește cu tendințele actuale.

Pantofii foarte ascuțiți la vârf, care erau o tendință puternică în trecut, sunt acum depășiți. Aceștia pot fi incomozi și dau senzația de rigiditate. În 2025, se poartă pantofii cu vârf rotund sau pătrat, confortabili și versatili, care se potrivesc cu orice ținută, de la casual la elegant.

Blugii foarte strâmți, care se mulează complet pe picioare, au dominat moda ani de zile. În acest sezon, se poartă pantalonii drepți sau ușor evazați, care oferă libertate de mișcare și un look relaxat, dar modern. Stilul acesta conferă și un aer sofisticat, mai potrivit pentru combinațiile cu bocanci sau ghete.

În locul culorilor neon sau al imprimeurilor foarte încărcate, se poartă tonuri neutre, pământii sau pastelate. Bej, gri, maro, verde măsliniu și tonurile calde de portocaliu sau cărămiziu sunt în vogă. Hainele cu modele simple și culori uni creează o garderobă versatilă și ușor de combinat.

Bijuteriile supradimensionate, gențile masive sau curelele foarte late au ieșit din trend. În acest sezon, se poartă accesorii delicate și elegante, care completează ținuta fără să o încarce.

Pentru a fi în pas cu moda toamnei 2025, este recomandat să optezi pentru: