WhatsApp lansează o nouă funcție cu impact pentru milioane de utilizatori

WhatsApp va introduce o nouă setare opțională menită să ofere utilizatorilor cel mai înalt nivel de securitate. Activarea acestei funcții suplimentare permite protejarea mai eficientă a mesajelor și datelor personale, adăugând un strat suplimentar de confidențialitate, informează Express.

WhatsApp continuă să fie una dintre cele mai populare aplicații pentru comunicare cu prietenii, familia și colegii, apreciată pentru simplitatea utilizării și compatibilitatea multiplatformă, indiferent dacă este vorba de un iPhone sau un telefon Android.

Deși majoritatea utilizatorilor consideră mesajele lor în siguranță, acestea fiind criptate end-to-end implicit, ceea ce permite ca doar expeditorul și destinatarul să le poată citi, WhatsApp recunoaște că unii dintre utilizatori doresc un nivel suplimentar de protecție. Această criptare face extrem de dificilă interceptarea mesajelor de către hackeri sau alte persoane neautorizate.

Ca răspuns la aceste cerințe, WhatsApp va introduce în următoarele săptămâni o nouă funcție gratuită, denumită „setări stricte ale contului”. Aceasta oferă un control suplimentar asupra securității comunicărilor, consolidând protecția datelor personale și conferind utilizatorilor mai multă încredere că mesajele lor rămân ferite de ochii curioșilor.

WhatsApp a prezentat detalii despre noua funcție de securitate, „setările stricte ale contului”, menită să protejeze utilizatorii împotriva atacurilor cibernetice sofisticate.

„Setările stricte ale contului reprezintă o funcție avansată de securitate care activează controalele de confidențialitate și securitate pentru a ajuta la protejarea conturilor de atacuri cibernetice sofisticate”, a aratăWhatsApp.

Reprezentanții companiei subliniază că scopul este de a oferi utilizatorilor posibilitatea de a purta conversații private online, la fel ca și în viața reală.

„Vom apăra întotdeauna acest drept la confidențialitate pentru toată lumea, începând cu criptarea implicită end-to-end. Dar știm și că unii dintre utilizatorii noștri, cum ar fi jurnaliștii sau personalitățile publice, ar putea avea nevoie de măsuri extreme de protecție împotriva atacurilor cibernetice rare și extrem de sofisticate.”

Printre funcțiile activate automat de noua setare se numără dezactivarea previzualizărilor linkurilor în toate chaturile și blocarea mesajelor de la conturi necunoscute, reducând semnificativ mesajele nesolicitate. În plus, utilizatorii pot activa verificarea în doi pași, care solicită un cod PIN de șase cifre, și primesc notificări de securitate pentru a monitoriza orice activitate suspectă.

WhatsApp va încuraja și activarea copiilor de rezervă criptate end-to-end, o măsură esențială, având în vedere că, în mod implicit, backup-urile din iCloud pe iPhone și Google Drive pe Android nu sunt criptate, chiar dacă mesajele din acestea sunt protejate.

Funcțiile de confidențialitate sunt extinse și la informațiile vizibile altora: statusul „Ultima conectare” și online, fotografia de profil, detaliile Despre și linkurile de profil pot fi vizibile doar contactelor sau unei liste selectate de persoane. În plus, doar contactele sau o listă prestabilită pot adăuga utilizatorul într-un grup de chat, prevenind includerea nedorită în conversații colective.

Pentru a verifica dacă opțiunea este disponibilă, utilizatorii trebuie să acceseze WhatsApp și să navigheze la Setări > Confidențialitate > Avansat. Dacă „setări stricte pentru cont” apare acolo, aceasta poate fi activată imediat.