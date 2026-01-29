WhatsApp, cu plată. Ce vrea să schimbe rețeaua de mesagerie

Compania Meta a anunțat recent că va introduce un comision pentru firmele care doresc să opereze chatboți pe WhatsApp în țările în care legea o obligă să permită funcționarea acestora, potrivit unui comunicat preluat de Politico. Decizia intervine după ce gigantul american a integrat propriile soluții de inteligență artificială (AI) direct în aplicația sa de mesagerie.

Motivația oficială a Meta este infrastructura limitată a WhatsApp, pe care compania o consideră insuficient pregătită pentru a susține mai mulți chatboți AI dezvoltați de terți. În această lumină, Meta a restricționat până acum funcționarea oricărui chatbot extern, argumentând că resursele platformei nu permit o rulare simultană în condiții optime.

Această abordare nu a fost primită pozitiv în toate regiunile. Italia și Brazilia, de exemplu, au adoptat reglementări care obligă WhatsApp să permită accesul competitorilor săi AI, ceea ce a forțat compania să-și regândească politica privind aplicațiile terțe. În replică, Meta a anunțat că va aplica un comision producătorilor de chatboți care vor fi disponibili pe platformă în aceste jurisdicții.

Detaliile privind valoarea comisionului nu au fost încă comunicate, însă analiștii consideră că măsura are și un efect strategic: descurajarea micilor dezvoltatori de AI să lanseze soluții competitive, chiar și acolo unde legislația le-ar permite.

În același timp, marile companii precum Google, OpenAI sau Perplexity ar putea fi suficient de solide pentru a accepta taxele și a-și lansa produsele în piețe relevante, profitând de baza extinsă de utilizatori WhatsApp.

Meta pare astfel să combine protecția propriilor soluții AI cu strategii comerciale menite să păstreze controlul asupra ecosistemului său.

Aplicația WhatsApp, cu peste trei miliarde de utilizatori la nivel global, reprezintă o platformă extrem de valoroasă pentru orice furnizor de inteligență artificială, iar compania americană nu intenționează să ofere acces gratuit concurenților săi, chiar și acolo unde este constrânsă legal să facă acest lucru.