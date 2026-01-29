Social

WhatsApp, cu plată. Ce vrea să schimbe rețeaua de mesagerie

WhatsApp, cu plată. Ce vrea să schimbe rețeaua de mesagerie
Compania Meta a anunțat recent că va introduce un comision pentru firmele care doresc să opereze chatboți pe WhatsApp în țările în care legea o obligă să permită funcționarea acestora, potrivit unui comunicat preluat de Politico. Decizia intervine după ce gigantul american a integrat propriile soluții de inteligență artificială (AI) direct în aplicația sa de mesagerie.

Meta, comision pentru chatboți pe WhatsApp

Motivația oficială a Meta este infrastructura limitată a WhatsApp, pe care compania o consideră insuficient pregătită pentru a susține mai mulți chatboți AI dezvoltați de terți. În această lumină, Meta a restricționat până acum funcționarea oricărui chatbot extern, argumentând că resursele platformei nu permit o rulare simultană în condiții optime.

Meta Platforms

Sursa foto: X..com

Această abordare nu a fost primită pozitiv în toate regiunile. Italia și Brazilia, de exemplu, au adoptat reglementări care obligă WhatsApp să permită accesul competitorilor săi AI, ceea ce a forțat compania să-și regândească politica privind aplicațiile terțe. În replică, Meta a anunțat că va aplica un comision producătorilor de chatboți care vor fi disponibili pe platformă în aceste jurisdicții.

Decizia a stârnit controverse

Detaliile privind valoarea comisionului nu au fost încă comunicate, însă analiștii consideră că măsura are și un efect strategic: descurajarea micilor dezvoltatori de AI să lanseze soluții competitive, chiar și acolo unde legislația le-ar permite.

Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și mai mult”
WhatsApp

Sursa foto: pixabay.com

În același timp, marile companii precum Google, OpenAI sau Perplexity ar putea fi suficient de solide pentru a accepta taxele și a-și lansa produsele în piețe relevante, profitând de baza extinsă de utilizatori WhatsApp.

Meta, strategii comerciale

Meta pare astfel să combine protecția propriilor soluții AI cu strategii comerciale menite să păstreze controlul asupra ecosistemului său.

Aplicația WhatsApp, cu peste trei miliarde de utilizatori la nivel global, reprezintă o platformă extrem de valoroasă pentru orice furnizor de inteligență artificială, iar compania americană nu intenționează să ofere acces gratuit concurenților săi, chiar și acolo unde este constrânsă legal să facă acest lucru.

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
