Social

WhatsApp introduce un nou mod avansat de securitate pentru protecția conturilor

Comentează știrea
WhatsApp introduce un nou mod avansat de securitate pentru protecția conturilorWhatsApp. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Platforma WhatsApp, deținută de compania americană Meta, a anunțat lansarea unui nou set de funcții de securitate, concepute să ofere protecții suplimentare împotriva atacurilor cibernetice. Noua opțiune, denumită Strict Account Settings, permite activarea simultană a mai multor măsuri stricte de siguranță, printr-o singură acțiune din setările aplicației, potrivit comunicatului emis de WhatsApp.

În ce constă noua funcție lansată de WhatsApp

Potrivit sursei citate anterior, activarea acestei funcții blochează atașamentele trimise de persoane necunoscute, dezactivează previzualizările linkurilor primite și reduce la tăcere apelurile provenite de la numere care nu se află în lista de contacte.

Scopul acestor măsuri este limitarea riscurilor asociate tentativelor de fraudă, infectărilor cu programe malițioase și atacurilor de tip phishing, care pot fi inițiate prin fișiere sau linkuri aparent inofensive.

Protecție suplimentară pentru utilizatorii expuși

WhatsApp precizează că noul set de opțiuni este destinat în special utilizatorilor expuși la atacuri, precum figuri publice, jurnaliști sau activiști sociali. Aceste categorii sunt considerate mai vulnerabile în fața tentativelor de supraveghere sau compromitere a conturilor, din cauza vizibilității și a activității publice pe care o desfășoară.

Vila lui Ceaușescu din Sudan. De ce a construit liderul comunist un palat administrativ în Africa și cadoul exotic care a șocat Bucureștiul
Vila lui Ceaușescu din Sudan. De ce a construit liderul comunist un palat administrativ în Africa și cadoul exotic care a șocat Bucureștiul
Cum se manifestă virusul Nipah, care a generat îngrijorare în Asia. Rata mortalității este foarte ridicată
Cum se manifestă virusul Nipah, care a generat îngrijorare în Asia. Rata mortalității este foarte ridicată
WhatsApp

WhatsApp. Sursa foto: Freepik

În comunicatul oficial, compania reamintește că aplicația oferă criptare completă a mesajelor, însă recunoaște că există situații în care acest nivel de protecție nu este suficient. În astfel de cazuri, sunt necesare măsuri suplimentare, care să limiteze interacțiunile nedorite și să reducă suprafața de atac.

Contextul lansării noilor măsuri

Noul set de măsuri de securitate a fost introdus în contextul mai multor atacuri cu spyware înregistrate în ultimii ani, inclusiv acțiuni atribuite unor guverne, care au vizat utilizatori specifici.

Funcția a început să fie implementată de marți seară, însă WhatsApp anunță că procesul de extindere va dura câteva săptămâni. Noul mod de securitate urmează să fie disponibil treptat pentru toți cei peste trei miliarde de utilizatori ai platformei, la nivel global.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Vila lui Ceaușescu din Sudan. De ce a construit liderul comunist un palat administrativ în Africa și cadoul exotic ca...
23:51 - WhatsApp introduce un nou mod avansat de securitate pentru protecția conturilor
23:50 - Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
23:45 - Ilie Bolojan, întâlnire cu Dr. Volker Treier, în vizita oficială din Germania
23:37 - AUR acuză Parlamentul că blochează adevărul despre anularea alegerilor: Vorbim despre un refuz sistematic
23:32 - Trump: Iranul vrea o întelegere cu SUA. Ce trebuie să facă liderii iranieni

HAI România!

Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora

Proiecte speciale