WhatsApp introduce un nou mod avansat de securitate pentru protecția conturilor

Platforma WhatsApp, deținută de compania americană Meta, a anunțat lansarea unui nou set de funcții de securitate, concepute să ofere protecții suplimentare împotriva atacurilor cibernetice. Noua opțiune, denumită Strict Account Settings, permite activarea simultană a mai multor măsuri stricte de siguranță, printr-o singură acțiune din setările aplicației, potrivit comunicatului emis de WhatsApp.

Potrivit sursei citate anterior, activarea acestei funcții blochează atașamentele trimise de persoane necunoscute, dezactivează previzualizările linkurilor primite și reduce la tăcere apelurile provenite de la numere care nu se află în lista de contacte.

Scopul acestor măsuri este limitarea riscurilor asociate tentativelor de fraudă, infectărilor cu programe malițioase și atacurilor de tip phishing, care pot fi inițiate prin fișiere sau linkuri aparent inofensive.

WhatsApp precizează că noul set de opțiuni este destinat în special utilizatorilor expuși la atacuri, precum figuri publice, jurnaliști sau activiști sociali. Aceste categorii sunt considerate mai vulnerabile în fața tentativelor de supraveghere sau compromitere a conturilor, din cauza vizibilității și a activității publice pe care o desfășoară.

În comunicatul oficial, compania reamintește că aplicația oferă criptare completă a mesajelor, însă recunoaște că există situații în care acest nivel de protecție nu este suficient. În astfel de cazuri, sunt necesare măsuri suplimentare, care să limiteze interacțiunile nedorite și să reducă suprafața de atac.

Noul set de măsuri de securitate a fost introdus în contextul mai multor atacuri cu spyware înregistrate în ultimii ani, inclusiv acțiuni atribuite unor guverne, care au vizat utilizatori specifici.

Funcția a început să fie implementată de marți seară, însă WhatsApp anunță că procesul de extindere va dura câteva săptămâni. Noul mod de securitate urmează să fie disponibil treptat pentru toți cei peste trei miliarde de utilizatori ai platformei, la nivel global.