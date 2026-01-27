Abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Când se vor introduce

Meta testează abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp, oferind utilizatorilor acces la funcții avansate de inteligență artificială. Lansarea testelor este programată pentru următoarele luni, potrivit BBC.

Accesul la serviciile de bază ale platformelor va rămâne gratuit, iar gigantul tehnologic Meta plănuiește să testeze în următoarele luni abonamente premium pentru funcții suplimentare.

Compania intenționează, de asemenea, să testeze abonamente pentru funcții precum aplicația de generare video Vibes, despre care compania afirmă că „poate da viață ideilor tale cu noi instrumente de creare vizuală bazate pe IA”.

Meta a anunțat aplicația Vibes în septembrie, ca parte a celei mai recente versiuni a aplicației Meta IA. Aceasta va face parte din funcțiile disponibile pentru utilizatorii abonamentelor premium.

Compania intenționează, de asemenea, să folosească Manus, o firmă de IA fondată în China, pe care a achiziționat-o în decembrie pentru 2 miliarde de dolari, în planurile sale de abonament, potrivit TechCrunch. Meta va continua să ofere abonamentele Manus independente companiilor.

La momentul achiziției, Meta a declarat că tranzacția va contribui la îmbunătățirea propriului IA, oferind utilizatorilor acces la „agenți”, instrumente care pot realiza sarcini complexe cu intervenție minimă, precum planificarea călătoriilor sau realizarea de prezentări. Compania a precizat că „talentul excepțional al Manus se va alătura echipei Meta pentru a furniza agenți cu scop general pentru produsele noastre destinate consumatorilor și companiilor, inclusiv Meta IA”.

Cu sediul în Singapore după ce s-a mutat din China, Manus a căutat să se diferențieze de rivalii din domeniul IA prin oferirea unui agent „cu adevărat autonom”. Spre deosebire de mulți chatboti care necesită multiple interacțiuni pentru a obține răspunsuri, Manus afirmă că serviciul său poate planifica, executa și finaliza sarcini în mod independent, conform instrucțiunilor primite.