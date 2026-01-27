UE impune noi reguli pentru utilizarea WhatsApp. Decizia luată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a hotărât luni că serviciul de mesagerie WhatsApp va trebui să respecte un set de reguli mai severe în Uniunea Europeană, după ce una dintre funcțiile aplicației a atins un prag important de utilizare, informează Euronews.

Măsura adoptată de Comisia Europeană vine în contextul în care funcționalitatea „Channels/Canale” din cadrul WhatsApp este utilizată de cel puțin 45 de milioane de persoane în statele membre ale UE. Potrivit legii privind serviciile digitale (DSA), furnizorii de „platforme online foarte mari” sunt supuși unor obligații suplimentare față de cele aplicabile platformelor de dimensiuni mai mici.

WhatsApp, aplicație deținută de Meta, are la dispoziție un termen de patru luni pentru a se alinia noilor cerințe, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat oficial.

Decizia se aplică exclusiv funcției „Channels/Canale”, întrucât aceasta „permite destinatarilor să difuzeze informaţii, actualizări şi anunţuri către un public larg de utilizatori” ai aplicației, conform documentului citat.

În baza DSA, platformele vizate sunt obligate să elimine rapid conținutul ilegal din serviciile lor – în cazul WhatsApp, din canalele accesibile prin intermediul aplicației – și să adopte măsuri de siguranță menite să prevină manipularea proceselor electorale.

Regulamentul introduce, de asemenea, cerințe clare de transparență în ceea ce privește publicitatea online.

Măsurile se aplică așa-numitelor VLOP-uri, adică platformelor cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE – aproximativ 10% din populația statelor membre UE. WhatsApp are în prezent o medie lunară de 51,7 milioane.

De asemenea, sunt clasificate ca VLOP-uri platformele Instagram și Facebook, deținute de Meta, împreună cu YouTube, LinkedIn, Snapchat, Shein, Wikipedia și numeroase site-uri web pornografice. Facebook și Instagram fac obiectul unor anchete în curs ale Comisiei privind posibile încălcări ale cerințelor DSA de protecție a minorilor.

Comisia Europeană a deschis, de asemenea, o anchetă în temeiul DSA asupra platformei de socializare X cu privire la funcția „spicy mode” a chatbotului său integrat Grok, care permitea utilizatorilor să creeze imagini sexuale explicite fără consimțământul persoanelor reale, inclusiv copii.