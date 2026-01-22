Social

Meta lucrează la o funcție așteptată de utilizatorii WhatsApp

Comentează știrea
Meta lucrează la o funcție așteptată de utilizatorii WhatsAppSursa foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

WhatsApp a început să testeze apelurile vocale și video în chat-urile de grup din WhatsApp Web, urmând ca utilizatorii să poată realiza apeluri de grup direct din browser, potrivit haberler.com.

Meta lucrează la o funcție așteptată de mulți utilizatori

Meta lucrează la dezvoltarea funcției de apeluri vocale și video de grup pe WhatsApp Web. Funcția este încă în dezvoltare și nu este încă disponibilă pentru testerii beta. Odată lansată, utilizatorii vor putea participa la apeluri de grup „indiferent de dispozitivul pe care îl folosesc”, potrivit WABetaInfo.

WhatsApp Web va permite apeluri audio și video doar în grupuri de până la 16 participanți, deși limita generală a grupurilor este de 32 de utilizatori. Astfel, comunicarea audio și video nu va fi disponibilă atunci când numărul participanților depășește acest prag.

Meta nu a anunțat o dată exactă de lansare. Totuși, ținând cont de perioada îndelungată în care utilizatorii au cerut această funcție și de stadiul actual al dezvoltării, lansarea este așteptată în câteva săptămâni.

Schimbări în urbanism. Noi reguli pentru autorizații și avizele de construcție. Proiect
Schimbări în urbanism. Noi reguli pentru autorizații și avizele de construcție. Proiect
Istoria Forumului Economic de la Davos, de la o idee academică la un centru global de influență
Istoria Forumului Economic de la Davos, de la o idee academică la un centru global de influență
Laptop

Laptop. Sursa foto: dreamstime.com

Alte funcții anunțate de Meta

Meta a anunțat, la începutul anului, că va introduce alerte pentru evenimente direct în grupurile de WhatsApp. Acestea vor fi folosite pentru a le reaminti membrilor despre întâlniri, ședințe, termene-limită sau alte evenimente stabilite de administratori.

Prin această funcție, WhatsApp urmărește reducerea situațiilor în care informațiile importante se pierd în fluxul de mesaje. Alertele vor funcționa ca notificări și vor contribui la o organizare mai clară a grupurilor active.

Stickere textuale pentru mesaje rapide

Meta va introduce stickerele textuale, o funcție care permite transformarea oricărui cuvânt sau mesaj scurt într-un sticker. Acestea vor putea fi folosite pentru evidențierea informațiilor importante, a anunțurilor sau pentru reacții rapide în conversații.

Utilizatorii vor putea salva stickerele folosite frecvent, pentru a le accesa mai rapid. În grupuri, funcția poate deveni un instrument eficient de comunicare vizuală, mai ales pentru mesaje repetitive sau anunțuri standardizate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:21 - România, pe harta energiei nucleare. Planurile discutate la Davos
07:14 - Șeful DNA, replică pentru Crin Bologa pe tema corupției: Nemulțumiri exprimate de tineri pensionari speciali
07:03 - Schimbări în urbanism. Noi reguli pentru autorizații și avizele de construcție. Proiect
06:54 - Meta lucrează la o funcție așteptată de utilizatorii WhatsApp
06:45 - Istoria Forumului Economic de la Davos, de la o idee academică la un centru global de influență
06:34 - Prognoza meteo, 22 ianuarie. Temperaturile cresc simțitor în toată țara. Unde se vor mai înregistra ninsori

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale