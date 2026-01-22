Meta lucrează la o funcție așteptată de utilizatorii WhatsApp

WhatsApp a început să testeze apelurile vocale și video în chat-urile de grup din WhatsApp Web, urmând ca utilizatorii să poată realiza apeluri de grup direct din browser, potrivit haberler.com.

Meta lucrează la dezvoltarea funcției de apeluri vocale și video de grup pe WhatsApp Web. Funcția este încă în dezvoltare și nu este încă disponibilă pentru testerii beta. Odată lansată, utilizatorii vor putea participa la apeluri de grup „indiferent de dispozitivul pe care îl folosesc”, potrivit WABetaInfo.

WhatsApp Web va permite apeluri audio și video doar în grupuri de până la 16 participanți, deși limita generală a grupurilor este de 32 de utilizatori. Astfel, comunicarea audio și video nu va fi disponibilă atunci când numărul participanților depășește acest prag.

Meta nu a anunțat o dată exactă de lansare. Totuși, ținând cont de perioada îndelungată în care utilizatorii au cerut această funcție și de stadiul actual al dezvoltării, lansarea este așteptată în câteva săptămâni.

Meta a anunțat, la începutul anului, că va introduce alerte pentru evenimente direct în grupurile de WhatsApp. Acestea vor fi folosite pentru a le reaminti membrilor despre întâlniri, ședințe, termene-limită sau alte evenimente stabilite de administratori.

Prin această funcție, WhatsApp urmărește reducerea situațiilor în care informațiile importante se pierd în fluxul de mesaje. Alertele vor funcționa ca notificări și vor contribui la o organizare mai clară a grupurilor active.

Meta va introduce stickerele textuale, o funcție care permite transformarea oricărui cuvânt sau mesaj scurt într-un sticker. Acestea vor putea fi folosite pentru evidențierea informațiilor importante, a anunțurilor sau pentru reacții rapide în conversații.

Utilizatorii vor putea salva stickerele folosite frecvent, pentru a le accesa mai rapid. În grupuri, funcția poate deveni un instrument eficient de comunicare vizuală, mai ales pentru mesaje repetitive sau anunțuri standardizate.