Social

Platforma Threads are utilizatori mai activi decât pe X

Comentează știrea
Platforma Threads are utilizatori mai activi decât pe XSursă foto: aboutfb.com
Din cuprinsul articolului

Platforma Threads, deținută de Meta, a depășit rețeaua X (fosta Twitter) în ceea ce privește utilizarea zilnică pe dispozitive mobile, potrivit unui nou raport publicat de compania de intelligence de piață Similarweb.

Threads depășește X la utilizarea zilnică pe mobil

Potrivit datelor Similarweb, la 7 ianuarie 2026, platforma Threads a înregistrat 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic pe iOS și Android, în timp ce rețeaua X a ajuns la 125 de milioane de utilizatori activi zilnic pe dispozitive mobile, conform informațiilor publicate de TechCrunch.

Raportul arată că această diferență este rezultatul unor tendințe de creștere pe termen lung înregistrate de Threads, și nu al unei reacții imediate la controversele recente care au afectat platforma X, aflată sub controlul lui Elon Musk.

Meta accelerează creșterea Threads

Meta a accelerat creșterea Threads prin promovare încrucișată pe Facebook și Instagram, investiții în atragerea creatorilor de conținut și lansarea rapidă de funcționalități noi, precum comunități bazate pe interese, filtre îmbunătățite, mesaje directe, postări long-form, conținut care dispare și teste pentru jocuri integrate.

Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model
Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model
Vizita lui George Simion la Washington stârnește controverse în SUA
Vizita lui George Simion la Washington stârnește controverse în SUA
Platforma social media X Elon Musk

Platforma X a lui Elon Musk, fosta Twitter. Sursa foto: PhotoPawel | Dreamstime.com

În paralel, utilizatorii X au descoperit că inteligența artificială Grok a fost folosită pentru a genera imagini non-consensuale, inclusiv cu minori, ceea ce a determinat procurorul general al Californiei să deschidă o investigație oficială, alăturându-se autorităților din Marea Britanie, Uniunea Europeană, India și Brazilia.

Threads crește pe telefon, dar rămâne în urma X pe web

Potrivit Similarweb, X înregistrează aproximativ 150 de milioane de vizite zilnice pe web, în timp ce Threads a avut doar 8,5 milioane de vizite zilnice cumulat pe Threads.com și Threads.net la 13 ianuarie, iar în Statele Unite diferența dintre cele două platforme s-a redus semnificativ față de anul trecut.

Datele oficiale Meta arată că Threads a depășit 400 de milioane de utilizatori activi lunar în august 2025 și a ajuns la 150 de milioane de utilizatori activi zilnic în octombrie, confirmând o creștere susținută pe piața globală.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:14 - 2025, un an al recordurilor pentr OpenAI. Veniturile au trecut de 20 de miliarde de dolari
14:09 - Armistițiul din Siria, sub semnul întrebării. Luptele au for reluate în nord
14:01 - Dacia cucerește piața europeană: SUV-ul lansat în 2025, cel mai căutat model
13:49 - Vizita lui George Simion la Washington stârnește controverse în SUA
13:44 - Zelenski anunță un nou sistem de apărare antiaeriană în Ucraina. Va include grupuri mobile de foc și drone interceptoare
13:39 - Fermierii români protestează față de acordul Mercosur, alături de agricultori din toată Europa

HAI România!

Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina

Proiecte speciale