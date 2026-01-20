Platforma Threads are utilizatori mai activi decât pe X

Platforma Threads, deținută de Meta, a depășit rețeaua X (fosta Twitter) în ceea ce privește utilizarea zilnică pe dispozitive mobile, potrivit unui nou raport publicat de compania de intelligence de piață Similarweb.

Potrivit datelor Similarweb, la 7 ianuarie 2026, platforma Threads a înregistrat 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic pe iOS și Android, în timp ce rețeaua X a ajuns la 125 de milioane de utilizatori activi zilnic pe dispozitive mobile, conform informațiilor publicate de TechCrunch.

Raportul arată că această diferență este rezultatul unor tendințe de creștere pe termen lung înregistrate de Threads, și nu al unei reacții imediate la controversele recente care au afectat platforma X, aflată sub controlul lui Elon Musk.

Meta a accelerat creșterea Threads prin promovare încrucișată pe Facebook și Instagram, investiții în atragerea creatorilor de conținut și lansarea rapidă de funcționalități noi, precum comunități bazate pe interese, filtre îmbunătățite, mesaje directe, postări long-form, conținut care dispare și teste pentru jocuri integrate.

În paralel, utilizatorii X au descoperit că inteligența artificială Grok a fost folosită pentru a genera imagini non-consensuale, inclusiv cu minori, ceea ce a determinat procurorul general al Californiei să deschidă o investigație oficială, alăturându-se autorităților din Marea Britanie, Uniunea Europeană, India și Brazilia.

Potrivit Similarweb, X înregistrează aproximativ 150 de milioane de vizite zilnice pe web, în timp ce Threads a avut doar 8,5 milioane de vizite zilnice cumulat pe Threads.com și Threads.net la 13 ianuarie, iar în Statele Unite diferența dintre cele două platforme s-a redus semnificativ față de anul trecut.

Datele oficiale Meta arată că Threads a depășit 400 de milioane de utilizatori activi lunar în august 2025 și a ajuns la 150 de milioane de utilizatori activi zilnic în octombrie, confirmând o creștere susținută pe piața globală.