UE investighează platforma X a lui Elon Musk, după imaginile cu minori generate de AI

UE investighează platforma X a lui Elon Musk, după imaginile cu minori generate de AIElon Musk. Sursa foto: dreamstime.com
Uniunea Europeană a intensificat investigația privind platforma X, deținută de Elon Musk, în urma apariției unor imagini sexuale explicite cu copii generate cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuite pe rețeaua socială. Informația a fost relatată de agenția dpa.

Comisia Europeană cere păstrarea documentelor legate de chatbot-ul Grok

Comisia Europeană a anunțat joi că a transmis companiei americane instrucțiuni clare privind păstrarea documentelor interne asociate chatbot-ului de inteligență artificială Grok, dezvoltat și utilizat pe platforma X.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, X este obligată să conserve aceste materiale cel puțin până la sfârșitul anului. Măsura reflectă preocupările autorităților europene cu privire la respectarea legislației UE în domeniul tehnologiei digitale.

Conținut sexual generat de Grok, distribuit pe platformă

În prezent, utilizatorii platformei X pot solicita chatbot-ului Grok să genereze imagini cu tentă sexuală în care apar persoane reale. Numeroase exemple de astfel de solicitări, în care conținut sexual este introdus în imagini obișnuite ale unor oameni, circulă pe platformă, potrivit dpa.

În multe cazuri, Grok a răspuns pozitiv acestor cereri, generând și distribuind imaginile respective.

Scuze după generarea unor imagini cu conținut explicit

Platforma X

Platforma X / sursa foto: dreamstime.com

Compania care operează platforma X și-a cerut scuze săptămâna trecută după ce Grok a generat și distribuit o imagine cu două adolescente îmbrăcate în „costume sexualizate”. Reprezentanții companiei au descris incidentul drept un eșec al mecanismelor de siguranță implementate.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că autoritățile au constatat mai multe încălcări grave ale normelor legale.

„Am fost martorii generării de către Grok a unui conținut antisemit și, mai recent, a unor imagini sexuale cu copii. Asta este ilegal. Este inacceptabil”, a precizat oficialul.

Evaluarea răspunsului transmis de X

Comisia Europeană a solicitat informații detaliate de la platforma X cu privire la funcționarea și măsurile de siguranță ale chatbot-ului Grok încă de la finalul anului trecut. Recent, compania a transmis un răspuns oficial, care se află în prezent în proces de evaluare.

Autoritățile europene au precizat că nu urmăresc închiderea chatbot-ului Grok în statele membre ale Uniunii Europene, o astfel de măsură urmând să fie luată doar ca ultimă soluție.

Proceduri în curs împotriva platformei X

Platforma X face deja obiectul mai multor investigații și proceduri derulate în baza legislației Uniunii Europene privind serviciile digitale, care stabilește obligații stricte pentru platformele online în ceea ce privește conținutul ilegal și protecția utilizatorilor, potrivit dpa.

