ChatGPT pentru adulți, aproape de lansare. Ce schimbări aduce noul modul

OpenAI pregătește o nouă direcție pentru ChatGPT, anunțând lansarea unei versiuni dedicate exclusiv publicului adult. Inițiativa a fost confirmată de Fidji Simo, CEO al diviziei de aplicații din cadrul companiei, care a precizat că așa-numitul „mod pentru adulți” este programat să fie disponibil în primul trimestru al anului 2026, potrivit celor relatate de techradar.com.

Nu a fost stabilit încă un calendar clar, în principal pentru că lansarea este condiționată de validarea unui nou sistem de inteligență artificială capabil să estimeze vârsta utilizatorilor. OpenAI testează, în prezent, această tehnologie în mai multe țări, urmărind să determine dacă algoritmul poate identifica corect persoanele sub 18 ani și să aplice automat filtrele de conținut.

Spre deosebire de practica obișnuită a multor site-uri, care se limitează la un simplu mesaj de tip „confirmă-ți vârsta”, compania nu dorește să se bazeze pe buna-credință a utilizatorilor.

Dacă în trecut platformele online se puteau proteja prin avertismente generale precum „acest conținut ar putea fi nepotrivit”, natura interactivă a inteligenței artificiale schimbă radical responsabilitățile dezvoltatorilor, obligându-i să anticipeze mai atent impactul și publicul instrumentelor create.

Obiectivul OpenAI este dezvoltarea unei inteligențe artificiale mai sofisticate, capabile să deducă vârsta probabilă a unui utilizator pe baza comportamentului și a contextului de utilizare. Până la finalizarea și validarea acestui sistem, accesul la conținut pentru adulți prin ChatGPT va rămâne blocat.

Vestea nu surprinde, având în vedere că ideea unei versiuni pentru adulți a ChatGPT a circulat de ceva vreme, mai ales după testele xAI cu versiunea limitată Grok destinată adulților. Anunțul lui Simo confirmă practic că OpenAI este pregătită să lanseze o variantă mai matură a chatbot-ului său, păstrând totuși măsuri de siguranță și respectarea legislației.

Deși se presupune că noul mod pentru adulți ar urma să includă nuditate sau conținut explicit, declarațiile CEO-ului Sam Altman și ale altor reprezentanți sugerează că accentul ar putea fi mai degrabă pe permiterea discuțiilor considerate în prezent „interzise” de filtrele de conținut, deoarece nu sunt potrivite pentru toate categoriile de utilizatori.

Până acum, unii utilizatori au criticat ChatGPT pentru rigiditatea sa excesivă și pentru prudenta exagerată în privința limitelor „adecvate”. Strategia s-a dovedit însă inspirată din punct de vedere comercial, permițând OpenAI să gestioneze cu grijă ce poate fi accesat. Acum, compania poate experimenta cu un conținut mai matur, fără a renunța complet la control și responsabilitate.

Așadar, OpenAI testează deja un nou mod pentru adulți al ChatGPT, care ar putea părea inițial doar o simplă discuție despre sexualitate, relații și sănătate mintală, dar deschide, de fapt, o dimensiune complet nouă a interacțiunii cu inteligența artificială.

Determinarea vârstei utilizatorilor rămâne însă o provocare majoră. În timp ce multe sisteme se bazează pe date declarate de utilizatori sau pe recunoaștere facială, OpenAI explorează abordări comportamentale. Ideea este ca AI-ul să identifice nivelul de maturitate al interlocutorului prin modul în care comunică și subiectele pe care le abordează. Orice eroare în acest proces ar putea avea consecințe legale sau comerciale serioase.

În paralel, verificarea vârstei online devine tot mai importantă la nivel global. Guvernele implementează sau întăresc reglementările, iar OpenAI privește această funcție nu doar ca pe o măsură de siguranță, ci și ca pe un instrument de îmbunătățire a experienței utilizatorului.

Modul pentru adulți oferă un nivel mai mare de control asupra conversațiilor, ceea ce ar putea stimula interesul pentru abonamentele premium ale ChatGPT. Dacă sistemele de verificare a vârstei se dovedesc eficiente și utilizatorii apreciază acest mod, ChatGPT ar putea deveni un reper pentru dezvoltarea viitoare a chatbot-urilor orientate către un public matur, potrivit lui Eric Hal Schwartz, jurnalist cu peste 15 ani de experiență în domeniul tehnologiei.