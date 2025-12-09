Ochelari „inteligenți” cu Android XR și AI, de la Google

Android XR face pasul uriaș către ochelarii inteligenți. Noul dispozitiv combină funcționalitatea sistemului Android cu capabilități avansate de inteligență artificială, promițând „o interacțiune mai intuitivă și mai personalizată”, potrivit techradar.com.

O nouă eră a tehnologiei portabile pare să fie aproape de debut. În curând, vom putea purta ochelari inteligenți capabili să furnizeze informații audio și vizuale generate de inteligența artificială, disponibile instantaneu, cu sau fără un smartphone în apropiere, fără a provoca disconfort sau priviri curioase.

În centrul acestei revoluții se află Google, prin intermediul platformei Android XR, un sistem de operare dedicat „dispozitivelor de realitate extinsă”, care va ajunge în curând și pe ochelarii inteligenți. Compania a prezentat trei prototipuri, iar experții estimează că până în 2026 cel puțin unul dintre aceste modele ar putea fi lansat oficial.

Cel mai spectaculos prototip pare să fie rezultatul colaborării cu XREAL (video), parte a proiectului „Project Aura”. Acesta introduce un concept ingenios: un mic dispozitiv portabil, numit „puck”, care găzduiește procesorul și bateria.

Ochelarii se conectează prin cablu la acest gadget, lăsând capul utilizatorului liber. Sub carcasa ochelarilor a fost integrat procesorul Snapdragon XR2 Plus Gen 2 în care rulează Android XR.

Google a prezentat un prototip de ochelari inteligenți axați pe utilizarea „on-the-go”, ideali pentru călătorii, zboruri sau tururi turistice ghidate. Modelul monocular se remarcă prin simplitate, având o singură lentilă și un display color, care, deși discret din punct de vedere vizual, oferă funcționalități inedite pentru utilizatori.

Controlul ochelarilor se realizează atât prin atingerea brațului dispozitivului, cât și prin comenzi vocale, integrate cu sistemul Gemini Live. În plus, prototipul pare deja compatibil cu aplicațiile Android, procesarea datelor fiind gestionată de telefonul conectat.

Google explorează și posibilitatea folosirii gesturilor prin Wear OS, fără a fi necesară o brățară suplimentară, ci doar cu ajutorul unui „Pixel Watch” purtat la încheietură.

Google și Samsung, partenerul pentru platforma Android XR, și-au extins colaborările în domeniul ochelarilor inteligenți, încheind parteneriate cu branduri precum Warby Parker și Gentle Monster. Cu toate acestea, majoritatea consumatorilor continuă să își achiziționeze ochelarii din magazinele tradiționale, cum ar fi LensCrafters sau Visionworks.

Juston Payne, director senior de management de produs pentru XR la Google, a menționat și parteneriatul cu Kering Eyewear, specializat în ochelari de lux, subliniind că scopul pe termen lung este mult mai ambițios.

„Ne dorim ca, în viitor, oricine să poată intra într-un magazin și să aleagă o versiune inteligentă, bazată pe Android XR și Gemini. Este un viitor cu adevărat promițător”, a explicat Payne.

Potrivit acestuia, cheia succesului constă în oferirea de modele și prețuri accesibile, precum și în adaptarea lentilelor la diversele necesități vizuale ale utilizatorilor. „Trebuie să ne asigurăm că industria pune la dispoziție opțiuni care să răspundă diferitelor cerințe vizuale ale oamenilor”, a adăugat el.