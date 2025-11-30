Zece reguli de urmat și greșeli de evitat în relația cu Inteligența Artificială

Graham Barlow, expert în tehnologie la TechRadar, identifică zece aspecte legate de modul corect de utilizare a chatboților cu inteligență artificială. Specialistul explică ce ar trebui să facem și ce ar fi indicat să evităm pentru a profita la maximum de platforme precum ChatGPT, sau Google Gemini.

Deși chatboții pot fi extrem de utili pentru anumite sarcini, ei pot reprezenta un risc pentru securitate și confidențialitate atunci când informațiile sunt gestionate necorespunzător.

Pentru cei care se află la început în domeniul inteligenței artificiale, există câteva recomandări esențiale despre cum să folosești corect platforme precum ChatGPT, Gemini sau altele similare. Folosirea chatboților pentru sesiuni de generare de conținut nu este o alegre greșită.

În schimb, utilizarea lor pentru a copia teme sau acceptarea fără verificare a tuturor informațiilor furnizate nu este recomandată. Deoarece chatboții pot crea adesea informații inexacte, este indicat să verifici întotdeauna datele prezentate înainte de a le folosi, a explicat expertul în tehnologie. Mai jos vă prezentăm primele zece lucruri de făcut și de evitat atunci când folosești un chatbot, recomandate de Graham Barlow.

Atunci când te afli într-o situație dificilă și trebuie să alegi între mai multe opțiuni, de la cumpărarea unei mașini noi până la mutarea într-o locuință, poți folosi ChatGPT pentru a analiza avantajele și dezavantajele fiecărei variante.

Deși decizia finală îți aparține, inteligența artificială poate oferi o perspectivă clară asupra tuturor aspectelor, ajutându-te să vezi imaginea de ansamblu.

Elevii nu ar trebui să se bazeze pe chatbot-uri pentru rezolvarea temelor. În primul rând, acest lucru echivalează cu o simplă copiere, iar profesorii pot identifica rapid dacă un text a fost generat de inteligență artificială, cu posibile consecințe serioase.

Situația este similară și la nivel universitar, unde riscurile pot fi mai mari, inclusiv eșecul la cursuri. Totuși, utilizarea ChatGPT ca instrument de studiu, pentru explicarea conceptelor, este benefică.

Chatbot-urile precum ChatGPT sau Gemini pot fi utile pentru revizuirea și îmbunătățirea lucrărilor scrise. Poți copia textul în fereastra chatbot-ului sau poți încărca un document Word exportat din Google Drive și să ceri: „Poți corecta acest text, te rog?”.

Pentru texte scurte, AI poate furniza o versiune mai bună; pentru lucrări mai lungi, poate analiza structura și stilul, oferind sugestii precise sau chiar un document Word cu modificările indicate.

Modelele de limbaj mari, cum este ChatGPT, au ca scop să ajute utilizatorii, dar pot fi prea „generoase” și să inventeze informații. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „halucinații AI”.

Chatboții pot genera date false, studii inexistente sau soluții greșite la probleme matematice. Chiar și cu un model avansat precum ChatGPT-5, rata de halucinații este de aproximativ 1,4%, conform Vectara. Verificarea informațiilor rămâne esențială pentru a te asigura că datele primite sunt corecte.

Accesul la inteligență artificială, precum Gemini sau ChatGPT, funcționează ca un tutore personal disponibil pe telefon sau laptop, capabil să te ghideze în aproape orice domeniu. Lumea cunoașterii devine astfel la îndemâna ta prin alegerea un subiect și apoi începi să explorezi.

Poți chiar să creezi, cu ajutorul ChatGPT, un program care să te învețe pe termen lung. Deși nu este ideal pentru deprinderi fizice, IA poate să te direcționeze către tutoriale video utile, mai ales dacă îi ceri să facă acest lucru.

Conform OpenAI, ChatGPT nu este destinat copiilor sub 13 ani, iar cei între 13 și 18 ani ar trebui să obțină consimțământul părinților înainte de utilizare. Dacă un copil sub 13 ani folosește un chatbot, interacțiunea trebuie să fie întotdeauna supravegheată de un adult.

Chiar și pentru adolescenți, este recomandată supravegherea. Astfel, dacă vrei să creezi o poveste la culcare sau să lași copiii să se joace cu un chatbot, asigură-te că tu ești cel care interacționează cu inteligența artificială.

Inteligența artificială excelează în scrierea de coduri. Poți solicita completarea unui cod existent sau crearea unuia de la zero. Modul Agent din ChatGPT permite programarea în fundal, util pentru aplicații complexe sau jocuri personalizate, precum cele în stilul Space Invaders.

Deși IA poate scrie un cod și pentru proiecte profesionale, este recomandat să verifici întotdeauna rezultatele cu un expert, deoarece pot apărea erori.

În afară de situațiile legate de abonamente Plus sau Pro, nu ar trebui niciodată să introduci detalii financiare într-un chatbot. Chiar dacă este puțin probabil ca AI să ceară aceste informații într-un chat, riscurile de securitate evoluează odată cu tehnologia, iar datele tale ar putea fi vizate de coduri malițioase sau imitări ale chatbot-urilor.

Chatboții sunt ideali pentru jocuri simple. Poți începe cu jocuri clasice de societate, precum șah, dame, Connect Four, lupte navale sau trivia.

AI poate fi folosită și pentru crearea de aventuri textuale, inspirate din cărțile „alege-ți propria aventură”. Prin meniul GPT-uri, poți găsi GPT-uri specializate pentru jocuri precum Dungeons and Dragons.

Inteligența artificială poate explica foarte clar termenii medicali și oferi informații generale, dar nu poate înlocui sfatul unui medic calificat. ChatGPT poate ajuta la cercetarea unei afecțiuni sau la clarificarea unor concepte, însă diagnosticul sau tratamentul nu trebuie să se bazeze pe IA. Pentru probleme medicale reale, consultarea unui medic rămâne obligatorie.