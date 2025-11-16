Rezultate promițătoare în încercarea AI de a „citi gândurile” cu ajutorul RMN

Inteligența artificială a atins un nou nivel odată cu apariția așa-numitei „subtitrări mentale”, o formă de telepatie digitală care îți poate citi gândurile. Cercetătorii au creat un sistem capabil să interpreteze gândurile oamenilor, folosind imagini obținute prin scanări RMN. Această inovație deschide noi perspective în domeniul interacțiunii om-mașină și al înțelegerii funcționării creierului, potrivit dailystar.co.uk.

Inteligența artificială pătrunde tot mai adânc în misterele creierului uman. Cercetătorii dezvoltă tehnologii capabile să interpreteze activitatea neuronală și să „citească” gândurile, ajutând la felul în care putem înțelegem procesele cognitive.

Mai exact, tehnologiile moderne nu se limitează doar la observarea comportamentului sau a reacțiilor externe; ele reușesc să interpreteze intențiile și emoțiile, oferind o privire fără precedent asupra funcționării minții umane.

Progresele în domeniul calculatoarelor permit decodarea acestor informații despre ceea ce gândim sau ne reamintim, exprimat în fraze surprinzător de exacte. Această abordare inovatoare ar putea transforma comunicarea pentru persoanele cu dificultăți de limbaj, precum supraviețuitorii accidentelor vasculare cerebrale, oferindu-le o modalitate mai clară de a se exprima.

În același timp, însă, apar îngrijorări legate de faptul că inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a pătrunde în gânduri, emoții și informații personale, cu riscul de a fi exploatată în alte scopuri.

O echipă de cercetători a făcut un pas important în înțelegerea modului în care creierul interpretează imagini și scene vizuale. Conform lucrării care a fost publicată recent în Science Advances, cercetătorii au folosit scanări RMN neinvazive pentru a analiza activitatea cerebrală a voluntarilor în timp ce aceștia vizionau clipuri video scurte.

Potrivit neurologului Alex Huth de la Universitatea din California, Berkeley, sistemul poate prezice cu o acuratețe impresionantă ce urmărește o persoană: „Este greu de realizat. Surprinde modul în care se pot extrage atât de multe detalii din activitatea cerebrală”, a explicat Huth.

Un exemplu spectaculos a fost oferit de un voluntar care a vizionat o scenă în care cineva sărea de pe o cascadă. Inițial, inteligența artificială genera grupuri de cuvinte vagi, dar treptat a reușit să formeze o propoziție precisă: „o persoană sare peste o cascadă adâncă de pe o creastă de munte”.

Mai mult, tehnologia nu se limitează la observarea directă; atunci când participanții își aminteau imaginile vizionate anterior, sistemul putea să reproducă descrieri detaliate corespunzătoare amintirilor lor.

Șase voluntari au participat la testele unui nou sistem AI, iar cercetătorii au descris nivelul de precizie obținut drept „surprinzător” pentru o metodă atât de neinvazivă. Această realizare marchează un pas uriaș față de încercările anterioare, care reușeau să redea doar cuvinte izolate, și nu descrieri complete.

În prezent, tehnologia AI implică participarea directă a utilizatorului, acces la informații detaliate despre antrenament și utilizarea unui aparat RMN de mari dimensiuni, fără dovezi că ar putea interpreta gândurile spontane sau neexprimate.

Totuși, această nouă tehnologie ridică probleme etice serioase. Pe măsură ce AI evoluează, dezbaterile privind confidențialitatea minții, consimțământul și riscul de utilizare abuzivă devin tot mai apăsătoare.