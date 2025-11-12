Google a emis un avertisment pentru utilizatori cu privire la fraude

Google a emis un avertisment de urgență privind intensificarea tentativelor de fraudă și a escrocheriilor online care vizează utilizatorii din întreaga lume. Compania atrage atenția că infractorii cibernetici folosesc tactici tot mai sofisticate pentru a fura date personale, parole sau informații bancare, profitând de neatenția și lipsa de verificare a surselor.

Escrocheriile rămân o problemă majoră la nivel mondial, susținută de rețele criminale transnaționale tot mai bine organizate, care profită de vulnerabilitatea oamenilor în mediul online pentru a obține câștiguri financiare. Fenomenul se manifestă atât în spațiul digital, cât și în lumea reală, afectând persoane din toate categoriile de vârstă și din toate mediile sociale.

Potrivit raportului „Starea escrocheriilor 2025”, realizat de Alianța Globală Antiescrocherii pe baza unui sondaj desfășurat în rândul a 46.000 de respondenți din întreaga lume, peste jumătate dintre adulți, aproximativ 57%, au fost victime ale unei forme de fraudă în ultimul an. Mai mult, aproape un sfert dintre aceștia, adică 23%, au declarat că au suferit pierderi financiare directe în urma acestor înșelătorii.

Escrocheriile online legate de ofertele de muncă devin tot mai frecvente, vizând în special persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unor platforme de recrutare sau companii cunoscute, construind pagini false, profiluri fictive de recrutori și anunțuri care imită perfect campaniile reale de angajare, inclusiv cele guvernamentale.

Aceste scheme sunt răspândite prin e-mailuri de tip phishing și reclame online înșelătoare, iar scopul lor este acela de a obține bani și date personale. Escrocii cer adesea taxe „de procesare” sau „înregistrare” și folosesc formulare de aplicație și interviuri video false pentru a fura informații bancare și documente de identitate.

În unele cazuri, victimele descarcă fără să știe programe malițioase deghizate în software pentru interviu, care pot instala troieni de acces la distanță (RAT) sau viruși ce sustrag date confidențiale. Consecințele pot fi grave: de la pierderi financiare și furt de identitate până la compromiterea completă a dispozitivelor și rețelelor corporative.

Tot mai multe afaceri se confruntă cu tentative de extorcare care exploatează vulnerabilitățile sistemelor de recenzii online. Metoda, cunoscută sub denumirea de „bombardare cu recenzii”, presupune ca persoane rău intenționate să inunde pagina unei companii cu evaluări false,, încercând astfel să îi afecteze imaginea publică și să o determine să cedeze șantajului.

După atacul inițial, escrocii contactează direct reprezentanții firmei, de regulă prin aplicații de mesagerie, și cer o sumă de bani pentru a opri campania de recenzii negative sau pentru a șterge comentariile false deja publicate. În caz contrar, amenință că vor continua atacul, deteriorând și mai mult reputația online a afacerii.

Google a anunțat că implementează un nou sistem care le permite comercianților să raporteze direct cazurile de șantaj digital, pentru ca echipa Google să poată interveni rapid împotriva celor responsabili.

Odată cu creșterea popularității instrumentelor bazate pe inteligență artificială, infractorii cibernetici profită de interesul public pentru a crea capcane digitale tot mai rafinate. Aceștia lansează escrocherii care se prezintă drept servicii AI legitime, promițând acces „gratuit” sau „exclusiv” pentru a atrage victimele.

În realitate, aceste oferte ascund aplicații mobile sau desktop malițioase, site-uri de phishing concepute pentru furtul de date, programe de tip fleeceware ce impun costuri uriașe ori extensii de browser periculoase. Pentru a-și promova capcanele, escrocii folosesc tehnici avansate de deghizare digitală: reclame infectate, conturi de social media compromise și cod malițios strecurat în depozite de software.

Consecințele pentru utilizatori pot fi grave – de la instalarea de malware și pierderi financiare, până la compromiterea rețelelor corporative și furtul conturilor de afaceri. În ansamblu, aceste practici subminează încrederea în ecosistemul tot mai complex al inteligenței artificiale.

Infractorii cibernetici recurg tot mai des la distribuirea unor aplicații și extensii VPN malițioase, prezentate ca servicii legitime de securizare a conexiunii online. Scopul acestora este de a compromite datele personale și financiare ale utilizatorilor, profitând de nevoia tot mai mare de confidențialitate pe internet.

Atacatorii imită branduri cunoscute din domeniul VPN sau lansează campanii de inginerie socială sofisticate, apelând la reclame înșelătoare, inclusiv cu tentă sexuală, ori la teme geopolitice actuale pentru a atrage victimele.

După instalare, aplicațiile aparent inofensive se transformă într-un vehicul de distribuire a unor programe malware periculoase, printre care troieni de acces la distanță, troieni bancari sau aplicații de spionaj ce pot extrage istoricul de navigare, mesajele private, datele financiare și chiar informațiile despre portofelele de criptomonede.

Tot mai multe persoane care au căzut victime unor fraude financiare devin ținta unor scheme secundare de înșelăciune, concepute special pentru a le promite recuperarea banilor pierduți. Escrocii se prezintă sub diverse măști: investigatori blockchain, avocați, agenții guvernamentale sau chiar hackeri „autorizați”, câștigând încrederea victimelor prin aparențe oficiale.

Aceștia folosesc, adesea, publicitate online sau baze de date cu victime anterioare pentru a contacta oamenii și a le promite recuperarea fondurilor în schimbul unui comision plătit în avans. Metodele lor devin tot mai sofisticate: site-uri web false, documente care par autentice și chiar materiale generate de inteligența artificială sunt folosite pentru a crea iluzia legitimității.

Impactul asupra victimelor este devastator. Pe lângă pierderile inițiale, acestea riscă să fie din nou escrocate și să se confrunte cu furt de identitate. Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o șansă de recuperare a banilor se transformă într-o nouă capcană periculoasă.

În timpul perioadelor de sărbători și a ofertelor comerciale majore, precum Black Friday sau Cyber Monday, activitatea frauduloasă online înregistrează un vârf semnificativ. Escrocii profită de dorința consumatorilor de a găsi oferte avantajoase atrăgând victimele către capcane financiare și riscuri de securitate cibernetică.

În mod obișnuit, infractorii creează magazine online false sau site-uri care par a fi sponsorizate și se prezintă ca branduri cunoscute. Ei lansează campanii publicitare înșelătoare, folosesc numele concurenței pentru a promova reduceri fictive sau oferă promoții „prea bune ca să fie adevărate” pe rețelele sociale.

În plus, se înmulțesc tentativele de phishing și smishing, în care escrocii se dau drept servicii de curierat pentru a percepe taxe false de livrare sau promit câștiguri și premii inexistente. Astfel, sezonul ofertelor devine o perioadă deosebit de riscantă pentru consumatori, iar vigilența este esențială pentru a evita pierderile financiare și compromiterea datelor personale, a concluzionat compania în avertizarea de pe blog.