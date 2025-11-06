Escrocherii de Black Friday: ce să nu cumperi online

În fiecare an, odată cu apropierea Black Friday, tot mai mulți consumatori sunt vizați de escrocherii online și oferte false, iar specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unor practici tot mai sofisticate folosite de infractori.

Experții spun că, deși reducerile reale există, mulți comercianți neautentici folosesc platformele de comerț electronic pentru a atrage cumpărătorii cu prețuri mult mai mici decât în realitate. Uneori, acestea sunt doar „momeală” pentru a colecta date personale sau pentru a determina plata unor produse care nu vor fi livrate.

„Cel mai frecvent tip de înșelătorie este cel în care prețul unui produs pare mult redus față de valoarea reală, însă produsul nu există sau nu se află în stoc. Cumpărătorul plătește, iar produsul nu ajunge niciodată”, explică un specialist în securitate cibernetică.

O altă practică des întâlnită implică site-uri web care imită magazine cunoscute. Aceste platforme false folosesc logo-uri și design asemănător, astfel încât vizitatorul să creadă că se află pe site-ul oficial. După introducerea datelor de plată, contul bancar al utilizatorului poate fi compromis.

Potrivit Poliției Române, sesizările privind fraudele de Black Friday cresc semnificativ în perioada campaniilor de reduceri. În 2024, peste 1.200 de plângeri au fost înregistrate, cele mai multe legate de magazine online neautorizate, dar și de conturi de social media folosite pentru promovarea unor produse inexistente.

Pe lângă site-urile false, rețelele de socializare devin un teren propice pentru escroci. Oamenii primesc mesaje directe sau reclame sponsorizate care promit electronice la prețuri incredibil de mici. Mulți utilizatori sunt tentați să facă click, iar unii cad victime atacurilor de tip phishing, unde datele cardului bancar sunt furate.

Un alt tip de înșelătorie implică aplicațiile false. Acestea se descarcă aparent din magazine oficiale, dar odată instalate, colectează informații despre conturile bancare și parolele utilizatorilor. În cazul în care plata se face prin aceste aplicații, banii dispar rapid din cont.

Specialiștii recomandă cumpărătorilor să verifice întotdeauna dacă magazinul online este autorizat și să caute recenzii independente înainte de a plasa comenzi. De asemenea, este indicat să folosească metode de plată securizate și să evite transferurile directe către conturi personale sau necunoscute.

„Un semnal de alarmă este prețul mult prea mic față de piață. Dacă oferta pare prea bună ca să fie adevărată, probabil că nu este reală”, avertizează un consultant în comerț electronic.

Mai mult, cumpărătorii ar trebui să fie atenți la modul în care informațiile personale sunt colectate. Date precum CNP-ul, codul IBAN sau numărul cardului nu trebuie furnizate decât magazinelor verificate. Escrocii folosesc aceste informații pentru tranzacții frauduloase și chiar pentru crearea de conturi false în numele victimelor.

În contextul creșterii tranzacțiilor online, înșelătoriile de Black Friday devin tot mai diverse. De la telefoane mobile și laptopuri la electrocasnice și produse de uz casnic, orice categorie poate fi ținta escrocilor. În plus, frauda nu afectează doar cumpărătorii individuali, ci și firmele mici care fac stocuri pentru campanii și ajung să piardă sume semnificative din cauza comenzilor false sau neplătite.

Autoritățile recomandă monitorizarea conturilor bancare imediat după efectuarea plăților și raportarea oricăror tranzacții suspecte. Totodată, este indicat să păstreze dovezile plăților și să contacteze instituțiile financiare pentru a bloca eventualele fraude.