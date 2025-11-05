Black Friday la MatHaus 2025: reduceri de până la 60% la materiale de construcții, amenajări și unelte

Se apropie cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday. Pasionații de proiecte DIY, cei care vor să aducă îmbunătățiri în gospodărie sau au planuri de renovare ori proiecte ample de construcție, cu siguranță vor sa profite si sa aleaga inteligent. Black Friday la MatHaus vine cu reduceri la o gamă largă de produse, de la materiale de construcții, renovări și reparații, până la articole pentru grădină și amenajări interioare. Indiferent dacă vrei să renovezi, să repari sau să începi ceva nou, acum este momentul să profiți de cele mai bune promoții, iar MatHaus îți oferă transport asigurat ca sa alegi inteligent. (P)

Anul acesta, în 2025, Black Friday va începe pe 7 noiembrie și îți aduce reduceri de preț de până la 60%. Cele mai sigure surse pentru a afla noutățile și informațiile actualizate sunt newsletter-ul MatHaus și pagina de Facebook. Pentru că deja s-a dat startul numărătorii inverse, te invităm să citești în continuare beneficiile campaniei si pașii pe care îi ai de urmat pentru a prinde ofertele din Black Friday-ul construcțiilor, renovărilor și reparațiilor în 2025.

Black Friday aduce reduceri importante la MatHaus, iar acum este perioada ideală să profiți de cele mai bune prețuri ale anului. Fie că îți dorești să construiești, sa modernizezi locuința, sau să investești în soluții eficiente pentru locuință, ofertele MatHaus acoperă nevoile tale. În continuare îți recomandăm câteva categorii de produse care te pot interesa și care merită urmărite de Black Friday la MatHaus.

Materiale de construcții pentru interior și exterior - dacă ai în plan o construcție sau doar o renovare, Black Friday este momentul potrivit să investești în materiale de calitate la prețuri reduse. La MatHaus gasesti prețuri reduse la: caramida, termoizolatie, oțel beton, materiale prafoase și OSB.

- dacă ai în plan o construcție sau doar o renovare, Black Friday este momentul potrivit să investești în materiale de calitate la prețuri reduse. La MatHaus gasesti prețuri reduse la: caramida, termoizolatie, oțel beton, materiale prafoase și OSB. Parchet laminat și accesorii - dacă vrei să înlocuiești podeaua veche cu un parchet laminat sau cu o pardoseala SPC, urmărește reducerile de Black Friday ca să-ți duci proiectul la bun sfârșit fără costuri mari.

- dacă vrei să înlocuiești podeaua veche cu un parchet laminat sau cu o pardoseala SPC, urmărește reducerile de Black Friday ca să-ți duci proiectul la bun sfârșit fără costuri mari. Gresie și faianță - găsești o varietate de modele și culori potrivite indiferent de amenajarea pe care o ai în lucru. Profită de reduceri pentru a alege finisaje care oferă un aspect modern încăperilor tale!

- găsești o varietate de modele și culori potrivite indiferent de amenajarea pe care o ai în lucru. Profită de reduceri pentru a alege finisaje care oferă un aspect modern încăperilor tale! Fotovoltaice, electrice și iluminat - alege soluțiile pentru sisteme fotovoltaice, electrice si iluminat, iar MatHaus iti livreaza eficient direct pe șantier sau la tine acasă.

- alege soluțiile pentru sisteme fotovoltaice, electrice si iluminat, iar MatHaus iti livreaza eficient direct pe șantier sau la tine acasă. Utilaje, scule și unelte - dacă ești pasionat de proiecte DIY sau pur și simplu vrei să ai unelte de încredere în gospodărie, Black Friday aduce reduceri la bormașini, polizoare, truse de scule și multe altele.

- dacă ești pasionat de proiecte DIY sau pur și simplu vrei să ai unelte de încredere în gospodărie, Black Friday aduce reduceri la bormașini, polizoare, truse de scule și multe altele. Instalații termice și sanitare – eficiență și confort la prețuri speciale: pompe de căldură, recuperatoare de căldură, aparate de aer condiționat, plus baterii sanitare și calorifere de baie. Profită de reducerile de Black Friday la MatHaus, cu livrare rapidă direct pe șantier sau acasă.

– eficiență și confort la prețuri speciale: pompe de căldură, recuperatoare de căldură, aparate de aer condiționat, plus baterii sanitare și calorifere de baie. Profită de reducerile de Black Friday la MatHaus, cu livrare rapidă direct pe șantier sau acasă. Garduri și soluții de împrejmuire - în cazul în care te gândești să securizezi curtea sau să îi oferi un aspect mai plăcut, urmărește reducerile la garduri, panouri și accesorii de montaj. Vei finaliza proiectul dorit cu o investiție mai mică.

Reduceri la peste 10.000 de produse – de Black Friday la MatHaus te bucuri de prețuri mai mici pentru materiale de construcții, renovări, reparații sau amenajări, de la branduri de top din domeniu.

– de Black Friday la MatHaus te bucuri de prețuri mai mici pentru materiale de construcții, renovări, reparații sau amenajări, de la branduri de top din domeniu. Transport asigurat – MatHaus livrează materialele de construcții oriunde în România, cu flota proprie de camioane sau prin intermediul curierilor parteneri. Indiferent de greutatea sau volumul produselor, alege inteligent atunci cand comanzi materiale de constructii sau pentru amenajări și finisaje. Profita de transportul asigurat , iar MatHaus livrează direct pe șantier sau la tine acasă.

– MatHaus livrează materialele de construcții oriunde în România, cu flota proprie de camioane sau prin intermediul curierilor parteneri. Indiferent de greutatea sau volumul produselor, atunci cand comanzi materiale de constructii sau pentru amenajări și finisaje. , iar MatHaus livrează direct pe șantier sau la tine acasă. Consiliere telefonică gratuită – dacă ai nelămuriri legate de produse, specificații tehnice sau compatibilități, specialiștii MatHaus îți oferă suport telefonic și te ajută să alegi varianta potrivită pentru proiectul tău.

– dacă ai nelămuriri legate de produse, specificații tehnice sau compatibilități, specialiștii MatHaus îți oferă suport telefonic și te ajută să alegi varianta potrivită pentru proiectul tău. Aceleași reduceri atât în magazinul online, cât și în magazinele fizice din toată țara - poți comanda rapid, din confortul propriei case de pe Mathaus.ro sau dacă îți este la îndemână, intră în cel mai apropiat magazin sa achizitionezi produsele dorite. Indiferent de varianta aleasă, ai aceleași prețuri avantajoase.

- poți comanda rapid, din confortul propriei case de pe sau dacă îți este la îndemână, intră în cel mai apropiat magazin sa achizitionezi produsele dorite. Indiferent de varianta aleasă, ai aceleași prețuri avantajoase. Promoții exclusive – doar în campania de Black Friday beneficiezi de oferte pe care nu le găsești în alte perioade ale anului.

– doar în campania de Black Friday beneficiezi de oferte pe care nu le găsești în alte perioade ale anului. Posibilitatea de a planifica lucrările pe termen lung – să cumperi de Black Friday la preț redus înseamnă să-ți asiguri stocul de materiale pentru proiectele viitoare și să economisești bani și timp atunci când vei începe lucrările.

– să cumperi de Black Friday la preț redus înseamnă să-ți asiguri stocul de materiale pentru proiectele viitoare și să economisești bani și timp atunci când vei începe lucrările. Multiple opțiuni de plată: - Plată integrală online cu cardul - simplu și rapid, finalizezi comanda în siguranță, cu orice card bancar;- Plata ramburs - plătești produsele cash la livrare;- Plată în rate fără dobândă - alege plata în rate egale, fără dobândă. - Plata prin transfer bancar - prin transfer bancar, pe baza facturii proforme emise, iar livrarea produselor are loc după confirmarea plății.

Mai jos îți spunem care sunt pașii pe care să-i urmezi, pentru a beneficia cu succes de cele mai bune oferte.

Intră pe Mathaus.ro la Contul meu și spune-ne cine ești: pune-ți adresa de email, numele și prenumele.

Alege o parolă sigură și nu uita să bifezi toate căsuțele.

Dacă ai cont deja, doar autentifică-te și adaugă la favorite produsele care te interesează.

Adaugă la favorite toate materialele care te interesează. De acolo le poți trece ușor în coș când pornim campania. Pentru a te organiza eficient, adaugă articolele preferate în secțiunea „Favorite” de pe site-ul MatHaus. Prin urmare, vei vedea imediat dacă produsele preferate au intrat la reducere când se va da startul campaniei de Black Friday.

Completează câmpurile pentru a te abona la newsletter-ul MatHaus. În felul acesta te asiguri că nu ratezi cele mai bune oferte. Înainte de startul campaniei, vei primi pe email o selecție cu cele mai bune reduceri de Black Friday. Astfel, vei fi printre primii care află despre promoțiile la produse pentru construcții, renovări, reparații sau amenajări interioare și îți vei pregăti lista de cumpărături în cunoștință de cauză.

Intră în contul tău MatHaus și asigură-te că adresa de livrare este corectă. Poate la ultima livrare ai avut nevoie să primești produsele pe șantier, iar acum vrei să ajungă acasă sau la o altă adresă. Verifică și actualizează aceste informații din timp, pentru ca în ziua reducerilor totul să meargă rapid și fără probleme. De asemenea, uită-te să vezi dacă numărul de telefon este cel actual. În felul acesta vei finaliza comanda mai repede, lucru foarte important dacă un produs are stoc limitat.

Rămâi autentificat cu 10–15 minute înainte de start și ține deschisă lista de „Favorite”. La lansarea campaniei, mută rapid în coș produsele prioritare, verifică stocurile și cantitățile, apoi finalizează plata cu metoda de plata preferată. Alege adresa de livrare potrivită (acasă sau pe șantier). După plasare, urmărește statusul comenzii în „Contul meu” și pregătește recepția.

✅ Autentificat pe MatHaus.ro

✅ „Favorite” actualizate și ordonate pe priorități

✅ Adresă de livrare verificată

✅ Notificări pe email active pentru confirmări și statusuri

Black Friday la MatHaus este momentul ideal ca să duci la bun sfârșit planurile pe care le-ai tot amânat, fie că vrei să renovezi, să repari sau să oferi un plus de confort casei tale. Cu reduceri la o gamă variată de produse, de la materiale de construcții până la mobilier, corpuri de iluminat, scule și unelte, ai toate motivele să profiți din plin de campanie. Pregătește-ți din timp bugetul, lista de produse și abonează-te la newsletter, ca să fii printre primii care descoperă ofertele. MatHaus îți oferă prețuri speciale pentru ca proiectele tale să prindă viață, simplu, sigur și avantajos.