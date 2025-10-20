Cerere mare de electricieni, instalatori, zidari și tâmplari în Regatul Unit

Guvernul Regatului Unit a publicat o listă cu 31 de meserii considerate esențiale pentru viitorul economic și energetic al țării, printre care se numără instalatori, tâmplari, electricieni, zidari, sudori și multe alte meserii. Autoritățile mai spun că aceste meserii vor fi mult mai bine plătite, mai ales în sectorul energetic, unde salariile vor fi cu 23% mai mari, informează The Sun.

Potrivit datelor Departamentului pentru Energie (DESNZ), angajații din domeniile energiei eoliene, nucleare și electrice câștigă, în medie, peste 50.000 de lire sterline anual, semnificativ mai mult decât media națională, estimată la 37.000 de lire.

În acest context, guvernul britanic va înființa cinci colegii destinate pregătirii forței de muncă în domeniul energiei curate. Primele programe pilot vor fi lansate în regiunile Cheshire, Lincolnshire și Pembrokeshire.

Totodată, foștii militari vor avea oportunitatea de a se recalifica pentru locuri de muncă în sectoare precum instalarea panourilor solare, construcția de turbine eoliene sau operarea centralelor nucleare.

Proiectul include și inițiative dedicate tinerilor absolvenți, persoanelor care au ieșit din detenție, precum și șomerilor, oferindu-le acestora sprijin pentru integrarea pe piața muncii în domeniul energiei verzi.

În plus, cei din industria petrolului și gazelor naturale vor putea accesa finanțări guvernamentale de până la 20 de milioane de lire sterline pentru a face tranziția către sectorul energiei regenerabile.

Conform estimărilor, până în 2030 numărul locurilor de muncă din industria verde din Marea Britanie ar putea ajunge la 860.000, ceea ce ar însemna o dublare față de nivelul actual.

Proiectele de creare a locurilor de muncă vizează toate regiunile Regatului Unit – Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord – iar majoritatea pozițiilor disponibile nu presupun studii universitare, ci calificare în domenii tehnice.

Secretarul pentru Energie, Ed Miliband, a vorbit despre angajamentul Partidului Laburist de a stimula economia locală prin crearea de oportunități de muncă în domeniul energiei verzi, afirmând că britanicii „nu ar mai trebui să își părăsească orașele natale în căutarea unor slujbe decente”.

Potrivit acestuia, tranziția către surse de energie curate va deschide noi perspective profesionale pentru tineri, în special în comunitățile industriale, unde vor apărea locuri de muncă stabile și bine remunerate în meserii precum instalații, electricitate sau sudură.

„Datorită angajamentului acestui guvern față de energia curată, o generație de tineri din centrele noastre industriale poate avea locuri de muncă bine plătite și sigure, de la instalatori la electricieni și sudori”, a adăugat Miliband.

Autoritățile au publicat o listă cu meserii considerate esențiale pentru dezvoltarea sectoarelor cheie ale economiei. Aceste posturi acoperă o gamă largă de meserii, de la lucrători calificați în construcții și instalații, până la ingineri specializați și manageri de proiect.

Printre meseriile vizate se numără instalatorii de sisteme de încălzire și ventilație, dulgherii, tâmplarii și montatorii de ferestre. Sunt căutați, de asemenea, montatori de pardoseli, faianțari, tencuitori și zidari.

Pe partea tehnică și industrială, se remarcă cererea pentru electricieni, instalatori electrici, sudori, operatori în prelucrarea metalelor, dar și specialiști în telecomunicații și electronică. Nu lipsesc nici posturile pentru operatori în procese industriale precum turnarea plasticului sau prelucrarea metalelor.

De asemenea, se caută ingineri mecanici, electroniști, dar și manageri de proiect, inspectori și tehnicieni sau experți în topografie. Totodată, lista mai include funcții de conducere în producție și construcții. Lista completă cu ofertele de muncă și salarii o puteți consulta pe site-ul gov.uk.