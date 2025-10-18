Când vor resimți românii, cu adevărat, impactul măsurilor fiscale

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a avertizat că impactul deplin al noilor măsuri fiscale va fi resimțit de români abia în 2026, deși modificările, inclusiv creșterea TVA, au intrat în vigoare spre sfârșitul lui 2025. Consecințele vizibile vor afecta direct veniturile populației, iar economia va înregistra o creștere modestă între 0 și 1%.

Daniel Dăianu a explicat că majorarea TVA afectează toți cetățenii români în mod egal și că efectele complete vor deveni vizibile abia anul viitor. Șeful Consiliului Fiscal a subliniat că, deși măsurile au fost implementate în 2025, impactul anualizat va fi resimțit în 2026.

„Am văzut economistul șef de la o bancă mare din România care vorbește de creștere negativă și în acest an și în anul viitor. Oricum, nu va fi o creștere spectaculoasă dacă va fi. Vom fi cu o creștere între 0 și 1%”, a spus Dăianu.

Președintele instituției a mai adăugat că economia se va confrunta cu o încetinire semnificativă, iar menținerea pensiilor și salariilor bugetarilor înghețate va reduce veniturile reale ale populației.

Șeful Consiliului Fiscal a descris contextul bugetar drept „dificil”, explicând că declarațiile miniștrilor privind lipsa banilor pentru salarii și pensii reflectă o realitate dură. „Aceste ieșiri publice au exprimat o realitate dură a execuției bugetare și a fost nevoie de o suplimentare a unor cheltuieli”, a afirmat Dăianu.

Acesta a mai precizat că rectificarea bugetară nu este una pozitivă, ci o măsură necesară pentru a evita un deficit apropiat de cel din anul trecut. Ținta de deficit de 8,4% arată diferența dintre estimările anterioare, de circa 9%, și execuția actuală.

Dăianu a precizat că „grosul ajustării va fi în 2026, pentru că vom avea impactul anualizat al creșterii taxelor și impozitelor. Va fi taxa prin inflație, din nou”. Previziunile arată că efectele măsurilor fiscale adoptate în 2025 vor deveni vizibile abia în anul următor.

Șeful Consiliului Fiscal a subliniat însă că nu se așteaptă la o recesiune profundă, dar relansarea economică rămâne departe, iar perspectivele pentru 2026 nu indică o accelerare semnificativă. Instituțiile internaționale și Consiliul Fiscal anticipează o stagnare a economiei, cu o creștere între 0 și 1%, semnalând o încetinire generală și influențând direct nivelul de trai al românilor.