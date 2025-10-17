Economie

Creșterea salariului minim în România. Calculele lui Bolojan și termenul decisiv: Două săptămâni

Comentează știrea
Creșterea salariului minim în România. Calculele lui Bolojan și termenul decisiv: Două săptămâni Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în următoarele două săptămâni, discuția privind nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2026 va fi finalizată. O eventuală majorare, a spus Bolojan la Radio România Actualități, are implicații  atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Ilie Bolojan: O creștere a salariului minim ar fi contradictorie cu măsurile deja stabilite

Întrebat când va fi luată o decizie, premierul a explicat că nivelul salariului minim influențează direct salarizarea în sectorul public:

„Dacă vă aduceți aminte, unul dintre lucrurile decise pentru anul viitor este plafonarea salariilor și pensiilor în sectorul public. În condițiile în care crește salariul minim, acesta are impact, pentru că anumite niveluri salariale se raportează la salariul minim”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că o creștere a salariului minim ar fi contradictorie cu măsurile deja stabilite, dar a recunoscut că există și efecte asupra sectorului privat.

Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu. Update
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu. Update

Sunt contracte colective de muncă care se bazează pe salariul minim, iar o majorare ar avea un efect în cascadă, cu impact asupra firmelor. Având în vedere contracția economică, nu poți veni cu creșteri de salarii peste tot unde s-a stabilit plafonarea salariilor.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea

Decizia finală va fi luată în perioada imediat următoare

Premierul a mai spus că declarațiile sale nu trebuie interpretate drept un „nu” categoric, ci ca o analiză a constrângerilor economice și bugetare: „Este un răspuns corect, în care am explicat datele economice, constrângerile și efectele posibile. Trebuie să vedem cum această logică economică și bugetară poate fi aplicată, având în vedere prevederile actuale, care includ o modalitate de ajustare anuală a salariului minim. Decizia finală va fi luată în perioada imediat următoare”, a spus Bolojan.

Ministrul Muncii a cerut creșterea salariului minim

Reamintim că ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că salariul minim pe economie din România este insuficient pentru a asigura traiul de bază al angajaților, mai ales în marile orașe.

El a spus că actuala valoare a salariului minim nu acoperă nici măcar cheltuielile cu chiria și că este nevoie de o majorare imediată: „Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta și poate și dumneavoastră și mulți oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
20:08 - Avocatul care și-a pregătit apărarea cu AI, o strategie care l-a costat scump
20:00 - Explozia din Rahova. Distrigaz Sud: Robinetul de branșament sigilat nu a fost afectat de explozie
19:53 - Ce produse cosmetice folosește Meghan Markle și cât costă
19:45 - Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu...
19:37 - Elon Musk ar putea conduce „Clubul trilionarilor” care va dicta viitorul lumii

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale