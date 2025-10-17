Creșterea salariului minim în România. Calculele lui Bolojan și termenul decisiv: Două săptămâni

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în următoarele două săptămâni, discuția privind nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2026 va fi finalizată. O eventuală majorare, a spus Bolojan la Radio România Actualități, are implicații atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Întrebat când va fi luată o decizie, premierul a explicat că nivelul salariului minim influențează direct salarizarea în sectorul public:

„Dacă vă aduceți aminte, unul dintre lucrurile decise pentru anul viitor este plafonarea salariilor și pensiilor în sectorul public. În condițiile în care crește salariul minim, acesta are impact, pentru că anumite niveluri salariale se raportează la salariul minim”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că o creștere a salariului minim ar fi contradictorie cu măsurile deja stabilite, dar a recunoscut că există și efecte asupra sectorului privat.

Sunt contracte colective de muncă care se bazează pe salariul minim, iar o majorare ar avea un efect în cascadă, cu impact asupra firmelor. Având în vedere contracția economică, nu poți veni cu creșteri de salarii peste tot unde s-a stabilit plafonarea salariilor.

Premierul a mai spus că declarațiile sale nu trebuie interpretate drept un „nu” categoric, ci ca o analiză a constrângerilor economice și bugetare: „Este un răspuns corect, în care am explicat datele economice, constrângerile și efectele posibile. Trebuie să vedem cum această logică economică și bugetară poate fi aplicată, având în vedere prevederile actuale, care includ o modalitate de ajustare anuală a salariului minim. Decizia finală va fi luată în perioada imediat următoare”, a spus Bolojan.

Reamintim că ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că salariul minim pe economie din România este insuficient pentru a asigura traiul de bază al angajaților, mai ales în marile orașe.

El a spus că actuala valoare a salariului minim nu acoperă nici măcar cheltuielile cu chiria și că este nevoie de o majorare imediată: „Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta și poate și dumneavoastră și mulți oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept”.